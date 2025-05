15 milioni con lo sconto e addio Milan: Friedkin scatenati

15 milioni con lo sconto e addio Milan. Nelle stanze dei bottoni delle società, lì dove si pianifica anche il mercato, la stagione 2025-26 è iniziata.

La stagione 2025-24 sta vivendo le sue ultime concitatissime fasi. I restanti turni di campionato, nonché la fase finale delle competizioni europee, decreteranno vincitori e vinti.

Al momento, però, entrambe le fazioni sono accumunate da un preciso intento, ovvero iniziare a disegnare le squadre dell’immediato futuro. Tra cambi di guida tecnica e rafforzamento delle rose, dirigenti ed operatori di mercato sono all’opera. L’estate 2025 preannuncia l’ennesima ricca sessione di calciomercato. Facile prevedere coma la delusa, e deludente Juventus, sarà ancora una volta, suo malgrado, protagonista. Anche il Milan, dal canto suo, attende con impazienza l’arrivo della stagione più calda, sotto tutti i punti di vista. Sergio Conceicao potrebbe portare nella bacheca della società rossonera due trofei nazionali ma non saranno bastevoli a confermarlo sulla panchina del Milan.

Pertanto un nuovo tecnico e nuovi giocatori. Anche per la società di Gerry Cardinale.

15 milioni con lo sconto e addio Milan. Non hanno visto arrivare i Friedkin

Un nuovo tecnico da scegliere con ancora più oculatezza per non incappare in nuovi grandi e gravi errori. A Milanello è il momento delle scelte e qualcuna è già stata fatta.

In attesa che venga comunicato il nome del nuovo tecnico che andrà a sostituire il duo portoghese, Fonseca – Conceicao, che ha guidato il Milan, in tempi diversi, in questa stagione, la società rossonera ha iniziato a monitorare prospetti che potrebbero rivelarsi importanti nell’ambito del nuovo progetto. E’ transferfeed.com ad informarci sulle ultime novità riguardanti Raphael Onyedika, classe 2001, centrocampista del Club Bruges e della nazionale nigeriana. Gli uomini mercato del Milan avevano il suo nome nel loro personalissimo elenco ma sembra che debbano cambiare obiettivo per il loro futuro centrocampo.

Sul centrocampista nigeriano si è infatti gettato il club inglese dell’Everton, da poco tempo di proprietà del Gruppo Friedkin, già proprietario della Roma. La valutazione di Raphael Onyedika è di circa 20 milioni di euro ma il Club Bruges è disposto a cederlo per una cifra inferiore, tra i 10 ed i 15 milioni di euro. Il contratto del classe 2002 con il Club Bruges scadrà a giugno del 2027 e per monetizzare al massimo il club belga ha intenzione di cederlo nella prossima finestra di mercato. Spera che si possa scatenare un’asta poiché Milan ed Everton non sono le uniche società a voler acquisire le prestazioni di Raphael Onyedika. Da annotare, infatti, anche la pericolosa presenza di club quali il Bayern Monaco ed il Liverpool.