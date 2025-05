Addio Roma e firma rossonera: Ancelotti ha dato il via

Ecco le ultime in merito alla tanta chiacchierata ricerca da parte dei vertici giallorossi di un degno successore di Claudio Ranieri

Ormai è maggio e mancano letteralmente una manciata di giorni alla fine del campionato, il che significa anche il rapido avvicinarsi della prossima sessione di calciomercato estivo, durante cui la gran parte delle big nostrane subirà una profonda metamorfosi.

Le annunciate ristrutturazioni della parte sinistra della classifica verranno fagocitate in particolare dal valzer di allenatori già programmato per la fine del campionato, quando alcuni allenatori abbandoneranno la massima lega italiana, alcuni cambieranno panchina e alcune vecchie conoscenze della Serie A torneranno nella penisola per movimentare ulteriormente un panorama già sufficientemente dinamico.

È così che, con grande probabilità, le varie dirigenze nostrane si troveranno con l’incombenza di dover modificare nel profondo i propri organici, così da incontrare i gusti e le velleità tattiche del nuovo allenatore in questione. In questo senso la Roma di Claudio Ranieri appare come una delle società più facilitate, poiché consapevole da mesi della necessità di trovare un sostituto all’eroe di Leicester.

Un vantaggio che dovrebbe aver permesso ai vertici giallorossi di aver già individuato il candidato ideale e, potenzialmente, di averci già concluso le trattative. Ora, dunque, occorre soltanto scoprire di chi si tratta e, in tal senso, sono emerse novità di rilievo nelle ultime ore.

Farioli nella lista dei candidati del Leverkusen: addio Roma?

La razionale e raffinata trama di Maurizio Sarri? La cinica e concreta gestione di Massimiliano Allegri? La frizzante proposta offensiva di Gian Piero Gasperini? O il mai sbilanciato approccio di Stefano Pioli? Queste sono solo alcune delle varie opzioni che i vertici giallorossi hanno a disposizione e, tra queste, nelle ultime settimane, era emersa anche quella relativa a Francesco Farioli.

L’attuale allenatore dell’Ajax, tuttavia, secondo quanto riportato da BILD, sarebbe finito anche nella lista dei papabili successori di Xabi Alonso al Bayer Leverkusen, poiché coincidente alle volontà dei vertici delle aspirine.

I tedeschi desiderano infatti un tecnico che prosegua quell’approccio offensivo e dominante introdotto da Alonso (e valorizzato da fenomeni del calibro di Florian Wirtz) e Farioli, in armonia con la tradizione calcistica dell’Ajax, è stato indicato come una figura compatibile con tale velleità.