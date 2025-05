Addio Roma, UFFICIALE: firma coi rivali fino al 2029

Addio Roma. Anche all’interno della società giallorossa circolano nomi nuovi in vista della prossima stagione. Uno però si deve già depennare.

La primavera anticipa l’estate, e non soltanto nel magico ciclo delle stagioni. L’anticipa anche a livello di mercato. In primavera sbocciano infatti le prime forti indiscrezioni alcune delle quali, poi, accenderanno la sessione estiva.

La Roma si gode il suo ultimo squarcio di stagione nelle migliori condizioni possibili. E’ probabilmente la formazione più in forma dell’intera Serie A ed anche se un po’ più indietro rispetto alla nutrita concorrenza continua a credere nella qualificazione in Champions League. La Roma, intenta ad osservare il suo positivo presente, non rinuncia a lanciare anche uno sguardo, e forse anche più di uno, alla stagione 2025-26. Cambiamenti si stanno attuando in ruoli apicali della società. Cambiamenti si attueranno, a breve, anche nel settore tecnico, a cominciare dal nuovo allenatore.

Ma novità di rilievo sono previste anche alla voce acquisti.

Addio Roma. Su Sem Steijn è arrivato prima il Feyenoord

L’elenco dei possibili-probabili nuovi acquisti è lungo poiché l’imprevisto è sempre dietro l’angolo. Il motto storico di Giovanni Trapattoni: “Non dire gatto se non ce l’hai nel sacco” è la metafora perfetta del calciomercato.

In verità la Roma non ha mai annunciato Sem Steijn, classe 2001, centrocampista-attaccante olandese del Twente. L’ha seguito fino al momento in cui è arrivato l’annuncio ufficiale del Feyenoord che sul suo profilo X ha postato: “𝐒𝐄𝐌 𝐒𝐓𝐄𝐈𝐉𝐍 𝟐𝟎𝟐𝟗. Ci vediamo a Rotterdam la prossima estate!“. Sem Steijn non ha pertanto esitato a passare ai rivali di sempre del suo, ma ancora per poco, Twente. il club di Eredivisie chiede non meno di 15 milioni di euro per il suo giocatore migliore. Il Feyenoord è pronto ad accontentare il Twente. L’elenco dei possibili-probabili nuovi acquisti è lungo poiché l’imprevisto è sempre dietro l’angolo. L’imprevisto per la Roma, nella vicenda Sem Steijn, si chiama semplicemente Feyenoord.

Avanti un altro.