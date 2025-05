Articolo 4 e penalizzazione Juve: terremoto Inter in Serie A

Articolo 4 e penalizzazione Juventus, il caso Inter genera un vero e proprio terremoto in Serie A dopo le sentenze ufficiali.

Un vero e proprio terremoto, coinvolgente l’Inter e non solo, si sta abbattendo in questa fase del nostro campionato, delicata quanto determinante per le sentenze finali relative a corse europee, lotta scudetto e, ancora, aia fini di quelle ripercussioni che questi esiti potrebbero avere sulla determinazione delle scelte venture.

Uno degli aspetti più caldi, come noto, interessa, ovviamente, quel valzer di panchine che sta interessando tante realtà del nostro campionato, inclusa la stessa Roma, consapevole di non poter più fare affidamento su Claudio Ranieri al termine di queste quattro giornate.

Tra le squadre che, non solo per motivi di campo, sta generando le maggiori attenzioni, c’è però l’Inter di Simone Inzaghi. Domenica scorsa, in una partita combattuta ma con larghi predomini da parte dei giallorossi, i nerazzurri avevano incendiato polemiche per il presunto rigore su Bisseck, nei minuti finali di una gara che ha ufficialmente sentenziato il sorpasso, con tre punti di distacco, da parte del Napoli di Antonio Conte.

Quale sarà il piazzamento finale di queste due squadre non è ancora presto detto, con l’Inter che resta concentratissima anche sul fronte europeo, dove l’obiettivo finale è ormai dichiarato e passerà per l’esito della gara di San Siro contro il Barcellona martedì prossimo, dopo il 3 a 3 spettacolare maturato da Thuram, Yamal e colleghi nella serata di ieri in Catalogna.

Penalizzazioni e multe in casa Inter: l’articolo 4 genera il ‘precedente’ legato alla Juventus

Intanto, una delle questioni in grado di generare le maggiori attenzioni mediatiche fuori dal campo ha riguardato quell’inchiesta, certamente non neonata, tra i presunti rapporti riguardanti il Milan, la società interista e le curve. A tal proposito, la giornata odierna ha permesso di assistere ufficialmente al patteggiamento di Inter e Milan con la Procura della FIGC.

In questo modo, le pene risultano dimezzate, così come la stessa possibilità di andare a processo viene definitivamente esclusa. Nel corpo di sanzioni, si inseriscono 70 mila euro di ammenda all’Inter per responsabilità oggettiva, così come 30 mila al Milan per lo stesso motivo. Poco meno di 15mila euro, invece, l’ammontare della multa per Zanetti, mentre, come noto, Simone Inzaghi e Hakan Chalanoglu sono stati squalificati per una giornata, la prossima, contro l’Hellas Verona.

Rispetto a queste ultime due decisioni, nello specifico, va tenuto presente della violazione dell’articolo 4 e dell’articolo 25 comma 10 della Giustizia Sportiva. Relativamente all’articolo 4, all’interno di una questione che sta facendo storcere il naso e discutere da non poco tempo tra le fila dei tifosi e degli addetti ai lavori, riportiamo l’evidenziazione di Francesco Oppini, che ricorda la decisione, in nome dello stesso articolo, ponderata da Chiné in casa Juventus e la consequenziale penalizzazione dei bianconeri.

“Anche il famigerato articolo 4 della #giustiziasportiva (quello utilizzato da Chiné per penalizzare la Juventus) scopriamo oggi che può essere tranquillamente applicato in maniere totalmente differenti. Più che due pesi e due misure, due divise due misure”.

https://x.com/Fraoppini82/status/1917971844079948085