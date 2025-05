Dal Milan alla Roma, effetto domino Conte-Allegri: sostituto choc

Effetto domino Conte-Allegri in Serie A, il sostituto di Ranieri a Roma è choc: coinvolta anche la panchina del Milan. Ecco le ultime.

La questione panchine continua ad essere una di quelle in grado di attirare le maggiori attenzioni all’interno del nostro campionato, ancora in pieno svolgimento e ormai entrato in quel rush finalissimo destinato a sentenziare definitivamente su corsa scudetto, retrocessione e piazzamenti europei.

Ne sa qualcosa, molto bene, anche la stessa Roma, da tempo consapevole di non poter più contare sull’operato di Claudio Ranieri come allenatore a partire dalla prossima stagione, quando la squadra dovrà, per l’ennesima volta, ripartire da un altro progetto tecnico.

Concluso un percorso nobilitato proprio dal mister testaccino ma che non deve comunque in alcun modo far dimenticare le difficoltà vissute e i ribaltoni verificatisi rispetto alle previsioni iniziali, in quel di Trigoria, Ranieri, Ghisolfi e addetti ai lavori dovranno essere bravi nel tracciare la giusta strada per apparecchiare un cammino che permetta di evitare gli errori del passato, assicurando altresì un cammino che consenta, con maggiore entusiasmo e vigore, di lottare su più fronti e ambire sin da inizio campionato a grandi piazzamenti in classifica.

Tradotto, insomma, bisognerà non toppare scelte di mercato e tecniche, proprio a partire da quella relativa al tecnico, rispetto alla quale si segnalano degli aggiornamenti tutt’altro che trascurabili. Che la panchina della Roma vada inserita in un discorso di cambiamenti ben più ampio in Serie A è da tempo noto, con quell’insieme di nomi che, presso tante altre realtà, sta facendo discutere non poco.

Nuovo allenatore Roma, la novità è Palladino: che valzer in Serie A

Lo sanno bene anche sull’altra sponda del Tevere, così come a Milano, Torino e Napoli, come si può leggere in queste ore sulle colonne de La Repubblica. A tal proposito, infatti, a Roma anche la Lazio potrebbe cambiare allenatore, in vista di quelle valutazioni e confronti che attendono Lotito e Baroni, con il primo già pronto eventualmente a sostituire il secondo con un nome alla Gilardino. Intanto, in casa Milan, nonostante la possibilità di poter eventualmente chiudere la stagione con due trofei, la posizione di Conceicao resta in bilico.

Le quotazioni in aumento a Via Aldo Rossi sono quelle di Maurizio Sarri, accostato anche alla stessa Roma e ad oggi nome ben più spendibile dello stesso Allegri. Quest’ultimo, dal proprio canto, potrebbe essere il candidato principale per ovviare ad un’ipotetica partenza anzitempo di Antonio Conte da Napoli, al termine di una stagione che vede per ora il leccese unicamente concentrato sul presente, ma altresì atteso da un confronto con De Laurentiis.

E la Roma? Proprio tra le fila giallorosse sembrerebbe poter spuntare la novità più importante, con le quotazioni in calo di nomi come Pioli, Fabregas e Gasperini. Il nome nuovo, stando a quanto si legge, è quello di Raffaele Palladino, atteso domenica sul prato dell’Olimpico per una gara tutt’altro che banale in ottica europea.