Fattore Mourinho e addio Roma: c’è già il via libera

Calciomercato Roma, c’è il fattore Mourinho che potrebbe fare la differenza. E l’addio ai giallorossi sembra essere sempre più vicino. Via libera già arrivato

Sarà molto movimentato il mercato della Roma la prossima estate. Per diversi aspetti. Intanto il primo: con le poche possibilità di muovere tantissimi soldi per via degli accordi con la Uefa, sarà importante per Ghisolfi riuscire a incassare il più possibile dalle cessioni che vuoi o non vuoi ci saranno. E vedremo se i giallorossi avranno la forza di tenere tutti i big, perché siamo sicuri che di offerte milionarie, per alcuni, ne arriveranno.

Poi ci sono quelli che sono a fine ciclo. E c’è da dire che uno su tutti, anche per via di un contratto in scadenza nel 2026 e con nessuna proposta di rinnovo: parliamo di capitan Lorenzo Pellegrini che come tutti ricordiamo sembrava potesse salutare la compagnia a gennaio, direzione Napoli. Gli azzurri rimangono in corsa, qualora ci fosse l’addio (cosa altamente probabile adesso) ma anche le milanesi ci stanno pensando. Mentre adesso, dalla Turchia, spunta l’indiscrezione di un possibile clamoroso ritorno con Mourinho.

Calciomercato Roma, Pellegrini al Fenerbahce

Pellegrini infatti sarebbe uno dei primi nella lista del Fenerbahce per la prossima stagione. La voglia da quelle parti è di accorciare il gap che in questo momento esiste con il Galatasaray – che perderà Osimhen, quindi sarà meno forte – e per farlo non verranno lesinati impegno e investimenti.

Mourinho avrebbe già dato il proprio assenso all’operazione di mercato e il Fenerbahce sta cercando di capire quali sono i reali margini per chiudere un’operazione importante in entrambi i lati. Sì, perché per la Roma cedere il giocatore significherebbe, intanto, andare a risparmiare su un ingaggio assai importante, uno dei più pesanti dentro la rosa. E anche avere un bel po’ di soldini da investire, poi, sulle operazioni. Fattore Mourinho.