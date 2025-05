Friedkin, nuova scelta alla Ranieri: a Trigoria sanno già tutto

Friedkin, nuova scelta alla Ranieri. In attesa degli ultimi responsi della stagione la proprietà americana rifà il trucco alla società giallorossa.

C’è una Roma che nelle ultime sfide di campionato insegue il sogno Champions League, guidata sapientemente da Claudio Ranieri ed una Roma che ristruttura i propri quadri dirigenziali.

Quante volte ci hanno racconto la storia, infarcita di tutte le salse possibili ed immaginabili, delle società di calcio equiparabili, a tutti gli effetti, a delle ‘normali’ aziende. Sulla ‘normalità’ delle società di calcio più di qualche esperto di economia e finanza avrebbe di che dire. Ma tanto fa. L’economia del pallone, che smuove interessi di miliardi di euro, non deve, o non dovrebbe, essere gestita allegramente. La realtà, purtroppo, ci racconta spesso il contrario e racconta, anche, di come i bilanci vengano a volte arditamente, e fraudolentemente, ritoccati. Triste fenomeno, peraltro, non soltanto italiano. Conti da tenere costantemente sott’occhio. Conti con cui fare, costantemente, i conti, pena sanzioni che sugli stessi, e di conseguenza sulla società, potrebbero avere effetti devastanti. Nel frattempo, in casa Roma, continua la ristrutturazione dei quadri dirigenziali. Da un anno all’altro sono saltati un direttore sportivo ed un amministratore delegato. Al contrario i quattro allenatori sono un’altra storia.

La famiglia Friedkin continua verso il rinnovamento anche, e soprattutto, dei ruoli apicali.

Friedkin, nuova scelta alla Ranieri. Arriva il nuovo gestore dei conti

Non soltanto la Roma, ma anche la Roma ha la necessità di ritornare, nel più breve tempo possibile, ad avere i conti in perfetto ordine.

Come raccontato da roma.repubblica.it: “A Trigoria nei giorni scorsi è stato presentato Jason Morrow, nuovo Chief Financial Officer del club giallorosso, in sostituzione di Anna Rabuano uscita dalla società lo scorso febbraio“. Jason Morrow, è il nuovo ‘ragioniere’ della Roma, colui che terrà gli occhi sui conti giallorossi affinché non vadano fuori registro. La società giallorossa dovrà ancora continuare a tenere sott’occhio i paletti imposti dal FFP, Financial Fair Play, che non ammettono errori di sorta ed in più un Settlement Agreement da rispettare alla lettera. Jason Morrow è uomo di fiducia della famiglia Friedkin avendo lavorato per quasi vent’anni nella Gulf States Toyota, la società di distribuzione di autoveicoli giapponesi sul territorio americano di proprietà della stessa famiglia proprietaria della Roma. Pertanto va bene la ricerca del nuovo allenatore e di nuovi profili per la rosa giallorossa, ma i conti in ordine devono avere la priorità assoluta.

Ecco, allora, che il primo grande acquisto della nuova Roma si chiama Jason Morrow.