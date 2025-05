Inter subito penalizzata, UFFICIALE: prima sentenza per il caso curve

Inter subito penalizzata: è UFFICIALE. La prima sentenza per il caso curve è arrivata. Ecco cosa sta succedendo attorno ai nerazzurri

Ieri sera il 3-3 contro il Barcellona che tiene aperto il discorso qualificazione alla prossima finale di Champions League, questa mattina l’ufficialità della prima sentenza contro i nerazzurri sul caso curve.

Ovviamente parliamo di quelli che sarebbero i rapporti con Inter e Milan con gli ultras che hanno fatto aprire non solo un filone legale ma anche uno sportivo. E così come riportato dal Corriere dello Sport, un primo passo è arrivato. Con una penalizzazione immediata, o per meglio dire una squalifica immediata, da scontare nel corso del prossimo weekend nel match contro il Verona in campionato. Andiamo a vedere qual è la decisione che è stata presa.

Inzaghi e Calhanoglu squalificati: patteggiamento

Simone Inzaghi, il tecnico, e il centrocampista turco Calhanoglu, hanno patteggiato una giornata di squalifica con la procura federale e quindi non ci saranno contro i veneti dentro un match che i nerazzurri devono vincere per cercare di tenere vive le speranze di recuperare i tre punti di distacco dal Napoli in campionato. Sono due i codici di giustizia sportiva violato: “l’art 4, quello che parla espressamente di lealtà probità e correttezza (la famosa “norma in bianco” nella quale rientrano tutti i comportamenti dei tesserati) e l’art. 25 comma 10, che prevede il divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società”.

“Non è stata riscontrata nessuna irregolarità per quanto riguarda Marotta, il presidente e dunque legale rappresentante dell’Inter: quando ha incontrato i tifosi lo ha fatto avvisando con una PEC sia la digos sia la procura federale per motivi di ordine pubblico. La posizione di Zanetti, vice presidente dell’Inter, è la meno grave tra quelle finite sotto la lente della procura Figc, che ha operato sulla base dell’inchiesta della Procura di Milano. Ecco perché la sua squalifica è stata tramutata in una pena pecuniaria, dunque una multa (14.500 euro)”. Inzaghi pagherà pure una multa di 15mila euro, il doppio dovrà versare invece Calhanoglu. All’Inter 70 mila euro di multa per responsabilità oggettiva. Il Milan dovrà pagarne invece 30 mila.