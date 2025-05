Nuovo allenatore Roma, UFFICIALE: Sarri al Milan chiude i giochi

Nuovo allenatore Roma. La prossima stagione vedrà diverse novità sulle panchine delle grandi di Serie A. Non soltanto su quella giallorossa.

Le grandi manovre sono iniziate da quel dì. Non occorre che sia terminata la stagione in corso per iniziare a programmare la successiva. E per chi ha deciso di cambiare allenatore il progetto riparte dalla scelta del nome giusto cui affidare la panchina.

A meno di rovesci clamorosi forse soltanto l’Inter pare intenzionata a proseguire il rapporto con Simone Inzaghi. Al Napoli di Antonio Conte, che ‘rischia’ seriamente di vincere il campionato, per passare poi alla deludente Juventus di Igor Tudor che ha già abbandonato la suggestione chiamata Thiago Motta e al Milan di Sergio Conceicao che ‘rischia’ anch’esso di portare a casa due trofei nazionali, si aggiunge, tra le altre big, anche la Roma che saluterà Claudio Ranieri. Un addio doloroso ma che era stato pattuito fin dall’inizio.

Nuovo allenatore Roma. Lo ha deciso Sarri

Tante le voci che seguono i nomi di illustri tecnici e sempre accompagnate da percentuali continuamente oscillanti. Se si parla di numeri e di percentuali da osservare attentamente ecco che le agenzie di scommesse diventano un riferimento imprescindibile.

Esattamente come Sisal.it che ha aggiornato le percentuali riguardanti i nomi più caldi per le panchine di Milan e Roma. In ottica Milan Maurizio Sarri è quotato a 3 e sta guadagnando terreno nei confronti di Massimiliano Allegri, ancora primo, ma per poco dal momento che la sua percentuale si ferma a 2.75. Il tecnico di Livorno è, però, prospetto ambito anche dalla Roma. In questo caso l’ex tecnico di Milan e Juventus occupa la seconda posizione, a quota 5, dietro a Stefano Pioli, al momento il candidato numero uno alla successione di Claudio Ranieri. Il tecnico parmigiano è quotato infatti soltanto 2.25. Sembra già tutto scritto.

Ed in calce vi è la firma di Maurizio Sarri.