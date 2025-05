Real Madrid saccheggiato dall’Inter: doppio colpo Champions

L’Inter di Simone Inzaghi dovrà necessariamente svecchiarsi nel corso della prossima sessione di mercato estiva. Ecco le ultime

Dopo la partita di ieri sera anche gli scettici hanno dovuto cedere e, oramai, non ci sono più dubbi… gli alieni sembrerebbero aver adottato una e una destinazione per i propri viaggi sulla terra: la Masia del Barcellona.

Dopo aver lasciato ai blaugrana un regalino in grado di incantare il mondo interno per due decadi, sedersi comodamente nell’Olimpo del calcio accanto a sua santità Diego Armando Maradona e conquistare ben otto palloni d’oro (sempre che questi contino qualcosa nella misurazione delle qualità di un giocatore), pare che gli extraterrestri abbiano scelto di lasciare un altro regalo negli spogliatoi del Barcellona.

Il suo nome da umano è Lamin Yamal, ma le sue giocate in campo assomigliano soltanto da lontano a quello che il resto dei giocatori in campo può ambire a compiere. Ieri la corazzata nerazzurra di Simone Inzaghi – rivelatosi più solida e cinica del solito – ha dovuto rapportarsi all’erede della pulce in una partita di strenua resistenza, in cui il Barcellona ha indubbiamente dominato sul piano del gioco e l’Inter ha sfruttato quei pochi momenti in cui i catalani non danzavano con la palla tra i piedi.

Nelle ultime ore, tra l’altro, sono emerse novità di rilievo in merito ad una doppia operazione di mercato che coinvolgerebbe proprio l’Inter di Marotta e la storica rivale spagnola del Barcellona.

L’inter sogna in grande: Arda Guler e Ceballos nel mirino

La splendida creatura assemblata negli anni da Beppe Marotta e valorizzata all’inverosimile da Simone Inzaghi appare oramai stanca e invecchiata, il che costringerà l’ex dirigente bianconero a rivolgersi al mercato nel tentativo di svecchiare la rosa attualmente più anziana dell’intero campionato. Per farlo, secondo quanto riportato da fichajes.net, pare che i vertici nerazzurri abbiano posato gli occhi su Arda Güler e Dani Ceballos.

Seppur distanziati da ben nove anni di età (Ceballos ventinove anni, Guler venti), entrambi hanno in prospettiva diverse stagioni al massimo dei propri livelli, il che permetterebbe a Mkhitaryan e colleghi di riposare ogni tanto e, di conseguenza, a mister Inzaghi di giocare con maggior spazio di manovra con le diverse competizioni che vedono impegnata la rosa nerazzurra. Nel caso di Guler, complice un costo particolarmente alto, i nerazzurri potrebbero contare sulla probabile entrata garantita dall’uscita di Davide Frattesi.