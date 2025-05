Allegri alla Roma: incontro a Londra per la fumata bianca

Allegri alla Roma. L’argomento nuovo tecnico tiene banco sulla sponda giallorossa del Tevere. Si susseguono ipotesi, ma arriva una certezza.

Le ultime quattro giornate di campionato possono ancora regalare grandi soddisfazioni alla Roma di Claudio Ranieri. Le merita la squadra. Le merita, soprattutto, il suo tecnico capace di raddrizzare una stagione iniziata come peggio non si poteva.

Dopo la salvezza ottenuta a Cagliari il tecnico romano aveva deciso di chiudere la sua carriera. Una telefonata dalla capitale, dalla Roma, ha riacceso una passione mai sopita e ridato un entusiasmo che sembrava essersi sopito. Il resto lo ha fatto Claudio Ranieri. Un lavoro di tanta e tale qualità che a quattro turni dalla fine del campionato tiene ancora in corsa la Roma per un posto in Champions League. I patti, però, erano chiari fin dall’inizio. La data di scadenza del rapporto tra il tecnico e la società giallorossa segnava una data precisa: 30 giugno 2025.

Allegri alla Roma. E’ lui il nome giusto?

Chi per il post-Ranieri? La domanda circola con insistenza ormai da settimane. Ogni giorno spuntano nuove indiscrezioni. L’ultima arriva dal direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni.

In queste settimane in tanti si sono chiesti quali posizione avrebbe ora la Roma se fosse stata guidata, fin dall’inizio, da Claudio Ranieri. Al posto del tecnico romano, però, la Roma avrebbe potuto avere un altro allenatore. A rivelarlo è proprio il direttore del quotidiano sportivo romano che ha parlato ai microfoni del podcast “Doppio passo“, svelando un retroscena fin qui sconosciuto:

“Allegri è stato cercato dalla Roma prima di Ranieri. Doveva andare a Londra per incontrare i Friedkin e non è andato, sbagliando secondo me e anche secondo lui. Avrebbe preso volentieri la squadra all’inizio; non so se se la siano legata al dito, per me Allegri sarebbe perfetto per la Roma”. La prossima Roma avrà Massimiliano Allegri come allenatore? Per il tecnico livornese si potrebbe prospettare a breve una seconda possibilità.

E questa volta la risposta sarebbe soltanto una: sì.