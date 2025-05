Calciomercato Roma: 40 milioni e bianconeri scippati

Il mercato della Roma potrebbe svoltare con un’operazione importante: sul piatto ci sono ben 40 milioni di euro. I bianconeri sono stati scippati

Ghisolfi e Ranieri devono fare di necessità virtù e sono pronti ad ascoltare le eventuali offerte per i propri gioielli. Ce n’è uno in particolare che ha attirato su di sé i riflettori della Premier League. Un top club sta facendo sul serio per prenderlo.

La Roma deve trovare il modo per affrontare il prossimo mercato con una sostanziale indennità economica. Serve cioè mantenere i conti in ordine, abbassare il monte ingaggi e non alzare il costo rosa. Tutto questo può essere possibile solo con alcune cessioni, anche dolorose, oltre all’individuare profili di prospettiva che sappiano garantire un futuro a medio lungo termine. Senza girare troppo intorno al punto focale, è evidente che per fare cassa ci siano solo tre giocatori di un certo livello che rispondono al nome di Evan N’Dicka, Mile Svilar e Manu Koné. Quest’ultimo sembra aver riconquistate le gerarchie con Ranieri, dopo un piccolo momento di appannamento e se il nuovo allenatore lo riterrà centrale non si muoverà da Trigoria.

Il portierone belga di origine serba deve ancora rinnovare il proprio contratto ma non dovrebbe lasciare la Capitale in questa estate. Il rischio di un’eventuale clausola rescissoria dovrebbe riguardare solo l’estate del ’26. A questo punto a Ghisolfi resta in mano la carta N’Dicka, che viene seguito in Europa da diversi club di livello.

La Roma valuta la cessione di N’Dicka: Arsenal in vantaggio sul Newcastle

L’ultima notizia, proveniente dall’Inghilterra, riguarda un forte inserimento su N’Dicka dell’Arsenal, principale candidato all’acquisto del cartellino del centrale francese. Qualche settimana fa anche il Newcastle aveva mosso passi concreti, chiedendo informazioni, ma sembra che al momento i Gunners siano in vantaggio, almeno secondo quanto riferito dalla stampa britannica. La valutazione che Ghisolfi fa del classe ’99 è di 40 milioni di euro, senza sconti, con l’ipotesi di realizzare una perfetta plusvalenza netta (arrivò nel 2023 a parametro zero dall’Eintracht).

Arteta ha bisogno di un difensore di piede sinistro, che potrebbe prendere il posto di Kiwior, indiziato partente e N’Dicka è un nome che piaceva già ai tempi della Bundesliga. Con l’offerta giusta si può arrivare a dama in poco tempo. Si attendono fumate bianche e non solo per il Conclave.