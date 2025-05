Conte alla Roma, hanno svelato le cifre. Ecco la situazione attorno al futuro del tecnico del Napoli che quasi sicuramente saluterà a fine anno

Il futuro di Antonio Conte è ancora tutto da scrivere. E, tutto, potrebbe cambiare qualora gli azzurri riuscissero a vincere lo scudetto. Ma non siamo sicuri di questo, visto come stanno andando le cose tra De Laurentiis e appunto il tecnico che, lo sappiamo, anche perché non lo ha minimamente nascosto, è scocciato di come sono andate le cose sul mercato, soprattutto a gennaio con l’addio di Kvara che non è stato degnamente sostituito.

Un rapporto ai minimi termini che potrebbe portare all’addio e, su Conte, sappiamo anche questo, da diversi mesi a questa parte sono stati fuori gli interessi di moltissime squadre. La Juventus su tutte, alla ricerca di un nuovo tecnico perché Tudor è stato preso come traghettatore, passando per il Milan – soprattutto se dovesse arrivare Paratici – e chiudendo con la Roma. Che chissà, magari potrebbe giocarsi una carta clamorosa dando all’allenatore la possibilità di sentirsi vivo in una piazza esigente come quella capitolina. Vedremo.

Conte alla Roma ma non solo: tutte le cifre

Certo, stando alle cifre ufficiali dei bookmaker, in questo caso quelli di GoldBet, il futuro di Conte sembra abbastanza deciso. Gli analisti di uno dei più importanti siti di scommesse, mettono ancora il Napoli come prossima squadra (si gioca a 1,50 volte la posta) e subito dopo la Juventus, a 2,75 volte la posta. Quindi i bianconeri hanno visto aumentare anche in maniera sensibile le possibilità di vedere Conte il panchina il prossimo anno.

Alle spalle di queste due squadre c’è il Milan: Conceicao sarà il responsabile della prima squadra per altre cinque partite – campionato più finale di Coppa Italia – e poi saluterà. E Conte al Milan è quotato la bellezza di 3,75 volte la posta. Il cerchio, infine, lo chiude la Roma, molto più staccata: un passaggio di Conte duecento chilometri più a Nord è bancato a 10. Difficilissimo, complicato, ma non impossibile.