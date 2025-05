Ds e nuovo allenatore, Allegri-Conte: l’accordo chiude i giochi

Arriva una notizia che distrugge i sogni dei tifosi di vedere Massimiliano Allegri o Antonio Conte in panchina: una decisione che fa male ad una big della Serie A

Ci sono rumors che volevano un nome importante per la dirigenza del Milan, in grado di riaccendere l’ambizione del club di Cardinale. Dopo settimane di contatti e indiscrezioni è arrivata la definitiva fumata nera, legata all’accordo con un’altra squadra.

Ci sono diverse società in Serie A che stanno pensando di riformulare il proprio reparto dirigenziale. Basti pensare a quanto sta avvenendo al Milan, piuttosto che alla Roma, senza tralasciare la stessa Juventus, che potrebbe avere qualche problema con Giuntoli. Al di là di tutto ci sono alcuni direttori sportivi che sembrano essere pronti a sposare nuovi progetti e attendono solo una chiamata dai top club. Proprio a proposito dei rossoneri c’è da sottolineare un duello serrato tra D’Amico e Tare, che dovrebbero ricoprire una carica operativa per l’anno venturo. In base alla strada intrapresa può cambiare anche il nome dell’allenatore, con ad esempio Sarri da escludere qualora fosse l’ex ds della Lazio.

Uno dei profili che lo stesso Milan aveva chiesto e sondato è Fabio Paratici, che a luglio terminerà la sua squalifica per il caso plusvalenze. L’ex dirigente juventino ha gran voglia di tornare in sella e per questo ha ricevuto diverse chiamate, con i tifosi del Diavolo che sognavano un suo approdo magari con in dote Allegri o Conte (entrambi con lui alla Juve). Anche i Friedkin avevano pensato al suo profilo sia per l’Everton che per la Roma, ma poi non se n’è fatto più nulla.

Fabio Paratici tornerà al Tottenham da luglio: nuovo ruolo con gli Spurs

Paratici, secondo quanto riportato proprio in queste ore dalla fonte inglese TBR Football, sembrerebbe aver concordato il suo ritorno al Tottenham, a partire dalla prossima estate. L’ex dirigente bianconero dovrebbe entrare a far parte del rinnovato reparto calcistico degli Spurs da luglio, insieme al nuovo CEO Vinai Venkatesham. Una notizia molto importante, visto che proprio con la squadra di Londra Paratici aveva trascorso le ultime stagioni.

Il richiamo della Premier League è stato quindi troppo forte anche per lui e non c’è spazio per l’inserimento di qualche club italiano. L’idea è quella di risollevare una squadra che in questa stagione è stata disastrosa in campionato (chiuderà di molto fuori dalle prime dieci) ma buona in Europa League, con la chance di giocarsi la finale tutta inglese contro il Manchester United. Levy è stato più convincente di Cardinale evidentemente.