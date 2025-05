Osimhen prima di Muani: la Juve firma il delitto perfetto

Sarà una Juventus completamente diversa quella che, stando alle indiscrezioni che arrivano giorno dopo giorno, vedremo il prossimo anno. Soprattutto se la squadra di Tudor non dovesse riuscire a centrare una qualificazione alla prossima Champions League. Sì, in questo modo, sarebbe durissima vedere una formazione competitiva: tutti gli investimenti fatti la scorsa estate avrebbero un peso enorme.

Vedremo come andrà a finire, ovviamente. Ma se una grossa parte di rosa è in bilico per via di un quarto posto non ancora centrato, c’è un reparto che, invece, è sicuro della rivoluzione. Avrete capito che parliamo dell’attacco: Vlahovic non rinnoverà il suo contratto in scadenza nel 2026 e quindi andrà via alla fine di questa annata, mentre per quanto riguarda Kolo Muani, arrivato in prestito la scorsa estate dal Psg, non ci sono ancora sicurezze sui movimenti di Cristiano Giuntoli. Niente di niente. E in questa incertezza, secondo le informazioni che sono state riportate da GiveMeSport, ci potrebbe essere l’inserimento inglese.

Sì, perché in Premier League, il Manchester United, vicino a conquistare la finale di Europa League dopo il tre a zero di ieri contro il Bilbao in trasferta, ha in mente di trovare un attaccante prolifico. Preso Cunha dai Wolves, ormai una trattativa indirizzata, l’obiettivo dei Red Devils è Ekitike del Francoforte. Ma i tedeschi chiedono 80 milioni di sterline e non sono disposti a cedere nemmeno di un euro. Quindi, rimane viva, visto che pure a gennaio da quelle parti ci avrebbero fatto un pensiero, il nome di Kolo Muani, l’attaccante della Juventus che, senza Champions, tornerà in Francia.

Un ritorno ma non per restare: ormai Luis Enrique, mandandolo via in prestito qualche mese fa, la sua scelta sull’attaccante francese l’ha fatta per il futuro che, quindi, è lontano dalla Tour Eiffel. E se la Juve non decide cosa fare, lo United è pronto a scipparlo ai bianconeri. Che poi, questo, vorrebbe dire un’altra cosa: se lo United aveva in mente di prendere Osimhen, allora l’interesse per Kolo Muani potrebbe sbloccare, verso Torino. Anche se pure in questo caso non è che sia così semplice.