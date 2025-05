40 milioni e plusvalenza: la Roma ha già chiuso

Calciomercato Roma, 40 milioni e plusvalenza: i giallorossi hanno già preso una decisione nel merito della questione.

Ancora titolare domani. Ancora dal primo minuto. O box-to-box oppure basso, in mezzo al campo, a cucire e a far ripartire l’azione. Di certo questo, dentro la Roma, è sicuramente il momento di Manu Koné.

Ha avuto un fase di appannamento, lo sappiamo. Ha giocato poco, magari si è pure arrabbiato per questo motivo. Ma adesso il centrocampista francese è il punto fermo di questa Roma che punta in maniera anche abbastanza clamorosa a quella che è la qualificazione alla prossima Champions League. Il valore di Koné da quando è arrivato è aumentato, si è raddoppiato a essere onesti: i giallorossi hanno investito 20 milioni di euro per il suo cartellino e adesso ne potrebbero chiedere almeno 40. Si è parlato, infatti, per rimanere nei termini del FPF di una sua cessione per piazzare una plusvalenza importante alla fine di questa annata. Ma la Roma sembra avere altre idee in testa.

Calciomercato Roma, la decisione su Koné

Secondo quanto riportato, infatti, dal Corriere dello Sport in edicola questa mattina, nessuno dalle parti di Trigoria ha intenzione al termine di questa annata di privarsi di un centrocampista così forte che, inoltre, vista la giovane età, può solamente crescere nei prossimi anni. Quindi una blindatura vera e propria e, se proprio il club dovesse piazzare una plusvalenza la prossima estate, saranno indubbiamente altri i profili che potrebbero partire.

Quindi Svilar – in città è presente il suo agente per parlare di rinnovo – o Ndicka. Entrambi hanno molte richieste, lo sappiamo, ed entrambi all’ombra del Colosseo sono arrivati a parametro zero. Quindi un incasso, in questo caso, andrebbe tutto a iscriversi nella sezione da tenere in considerazione dentro il bilancio. Ma anche per il portiere e il difensore, ovviamente, il primo pensiero è quello di tenerli. Poi conosciamo benissimo le dinamiche del mercato: nessuno in nessun club è incedibile. Ma forse con Koné chissà…