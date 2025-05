Addio Juve, va alla Roma: conferma UFFICIALE con tanto di cifre

Addio Juve, va alla Roma. Radiomercato continua a lanciare roventi novità in vista della prossima stagione. La società giallorossa ha chiuso.

Le prime luci del calciomercato non sembrano abbiano voglia di puntare campioni affermati pronti, chi più chi meno, a cambiare maglia. I primi sussulti mercantili della stagione 2025-26 hanno nel mirino gli allenatori.

E se da questo punto di vista l’estate 2025 si preannuncia caldissima, la primavera può già iniziare a regalare delle importanti ‘soffiate’. Si può dare ormai per assodato che diverse panchine di prima fascia si vedranno occupate da nuovi inquilini. Soltanto Simone Inzaghi, al momento, si può sentire quasi sicuro di restare sulla panchina dell’Inter, il resto è una storia tutta da scrivere. A cominciare dal Napoli e dalla situazione tutt’altro che chiara riguardante Antonio Conte, per passare poi alla ‘caotica’ Juventus di Igor Tudor ed ancor più indecifrabile Milan di Sergio Conceicao. Vi è poi la ‘normale’ situazione della Roma di Claudio Ranieri, grande tecnico ma a tempo contrattualmente determinato.

Addio Juve, Stefano Pioli alla Roma

In casa giallorossa il tema nuovo allenatore lo si sta trattando ormai da tempo per le motivazioni di cui sopra. Senza stress ma con la lucidità necessaria per evitare gli scivoloni della stagione in corso. Un nome, più di altri, sembra prossimo alla panchina giallorossa.

Stefano Pioli è ancora l’allenatore dell’Al-Nassr, ma non si sa fino a quando. Il tecnico di Parma potrebbe a breve pagare dazio con l’esonero non soltanto a causa del rendimento non soddisfacente della sua formazione in campionato, dove la vetta è ben lontana, quanto soprattutto per la recente, e cocente, eliminazione in Champions League asiatica ad opera dei giapponesi del Kawasaki Frontale. La conferenza stampa di Stefano Pioli post-eliminazione si è poi conclusa in maniera beffarda dal momento che alcuni giornalisti non hanno esitato a consigliare al tecnico italiano una rapida fuga, gridando: “Aeroporto, aeroporto”.

Secondo quanto risulta ad Agipronews una nuova panchina è subito pronta ad accogliere il tecnico emiliano. Ne sono convinte anche le più prestigiose agenzie di scommesse che investono, ormai apertamente, su Stefano Pioli come prossimo allenatore della Roma. Sulla piattaforma Sisal, infatti, l’ex Milan è quotato in giallorosso ‘solo’ a 2,25. Nella sua carriera agonistica ha indossato la maglia della Juventus ma pare assai improbabile che la prossima stagione Stefano Pioli possa sedersi sulla panchina ora occupata da Igor Tudor. Tale eventualità è quotata ben 7,50 volte la posta dagli analisti di Snai. Numeri che paiono già rivelare tutto.

La primavera sta iniziando a farsi sentire. Anche in ottica calciomercato estivo.