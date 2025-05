Allegri in volo per la capitale, cifre UFFICIALI

Allegri è già in volo per la Capitale, ecco le ultime sulla panchina con intrecci immediati in casa Roma e non solo. Le ultime.

Con una lotta scudetto sempre più delineata e una corsa alla Champions League che, con il passare del tempo, diviene sempre più serrata e non ancora in grado di far intravedere degli esiti certi, la Serie A si appresta altresì a vivere una fase di grandi cambiamenti, da diversi punti di vista. A chiosa stagionale avvenuta, in quel di Trigoria, così come presso tante altre società, sarà tempo di bilanci e decisioni, volte ad apparecchiare nel migliore dei modi il futuro percorso sul piano dirigenziale e tecnico.

Lo sanno bene società come Juventus, Milan o la stessa Inter, senza dimenticare di un Napoli che, dopo aver messo praticamente le mani sul suo quarto scudetto, potrebbe dover salutare Conte dopo solamente un anno. La mina vagante rappresentata dal leccese sulla panchina campana ben si inserisce in un contesto di valzer di panchine che riguarderà, appunto, tante squadre del nostro campionato, con dinamiche ed intrecci tutt’altro che scontati.

In casa Roma, ad oggi, c’è attenzione unica sul presente e sul rendimento di una squadra che, in queste ultime quattro giornate di campionato, continuerà ad affrontare avversari tutt’altro che banali, pronti a frapporsi su un cammino che sta vedendo la squadra di Ranieri, contro ogni previsione iniziale, ancora in corsa per la prossima Champions League.

L’importanza eventualmente rappresentata da un piazzamento europeo è a dir poco evidente, anche alla luce delle ripercussioni economiche che il massimo approdo continentale assicurerebbe alle casse di una società come la Roma, da anni alle prese con manovre ponderate e attente alla luce dei paletti osservati dopo le imposizioni della UEFA.

Da Sarri ad Allegri e Conte, intreccio Roma-Londra: le quote sulla panchina capitolina

In questa fase, però, ciò che sta continuando ad attirare le maggiori attenzioni, calciomercato a parte, è proprio la questione allenatore, con Claudio Ranieri che ha ormai disambiguato più di una volta la propria fermissima volontà di fare un passo indietro e confermare l’iniziale decisione di imbattersi in una parentesi professionale dirigenziale, sempre in quel di Trigoria, a campionato concluso. Dalla sua visione e dalle sue decisioni, ad ogni modo, passeranno anche le scelte relative alla panchina, con un insieme di nomi destinato ad essere coinvolto non solo nel valzer di panchine italiano ma anche europeo.

Lo ricorda bene, tra le varie, anche la situazione in casa Tottenham, dove la squadra di Postecoglou vanta una posizione in classifica tutt’altro che encomiabile e, a poche settimane dalla conclusione stagionale, si trova in corsa unicamente per una vittoria in Europa League. Obiettivo non banale, certo, ma prestazioni e rendimento dei londinesi rendono la posizione di Postecoglou a dir poco vacillante, con la quasi certezza di dover catalizzare prossimamente un nuovo percorso tecnico.

A tal proposito, non sfuggano i tanti nomi accostati alla panchina Spurs, con Marco Silva del Fulham favoritissimo, come riporta SportsCasting. Nella lista di nomi, però, spuntano anche profili orbitanti intorno ai giallorossi. Tra questi, Maurizio Sarri (quotato a 19) e Massimiliano Allegri (a quota 17). Xavi e Ten Hag sono altri nomi da tenere d’occhio (rispettivamente a quota 8 e 11), con Antonio Conte in fondo alla lista e un cui ritorno a Londra è quotato a 249.