Allenatore Roma, tra Pioli e Fabregas spunta Mister X: annuncio vicino, ormai, del successore di Ranieri. Ecco la scelta

Corsa a due, ormai. Con un mister X in agguato che potrebbe essere la carta dei Friedkin, la sorpresa, come spesso successo nel corso degli ultimi anni in tema di allenatore. “Quando vorrà il presidente” ha risposto ieri, Claudio Ranieri in conferenza stampa, a domanda su quando la Roma annuncerà il nuovo allenatore. E questa mattina Il Messaggero in edicola ha ormai stretto il cerchio.

Il primo nome è quello di Stefano Pioli, ormai vicino all’addio all’Al Nassr soprattutto dopo l’eliminazione dalla Champions League asiatica. Una sconfitta cocente, contro una squadra nettamente inferiore, che ha fatto partire da quelle parti il lungo addio. Ranieri lo stima e sappiamo che era nella lista che il tecnico insieme a Ghisolfi ha presentato ai Friedkin e, dalla quale, dovrebbe uscire il nome del nuovo tecnico.

Allenatore Roma: è Allegri Mister X?

L’altro nome caldo, nonostante l’intervista al Corriere dello Sport dove ha confermato di stare bene a Como, è quello di Fabregas. Lo spagnolo ha anche detto che alla fine della stagione si prenderà qualche giorno per riposarsi e poi sedersi a tavolino con la proprietà lombarda, quindi non ha chiuso tutte le porte. Fabregas è seguito anche dal Milan, quindi occhio pure a questa possibilità.

Infine Mister X: e il nome che viene sognato è quello di Massimiliano Allegri. Stipendio da 7 milioni di euro all’anno (almeno questo era alla Juventus, ma dalle parti di Trigoria sperano di non avere più a libro paga De Rossi che ha richieste in Francia e in Premier League) e quindi aver un po’ di margine. Allegri piace molto a Ryan, quindi è da tenere ancora sotto stretta osservazione. Vedremo come andrà a finire, e quando mancano solamente 4 giornate alla fine della stagione e conoscendo da tempo la volontà di Ranieri, ogni momento sembra essere quello buono per l’annuncio. Se mai l’accordo fosse stato trovato.