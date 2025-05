Milan e Roma, è saltata: la Lazio ha messo la freccia

Emergono novità di rilievo in merito ad un profilo pronto a scatentare gli animi nel corso della prossima finestra di calciomercato

Nonostante le ultime giornate del campionato potrebbero riservare delle ulteriori sorprese, in grado di modificare nuovamente le aspettative del popolo giallorosso per la prossima annata, in molti sono certi che Sir Claudio e colleghi abbiano compiuto la propria scelta definitiva per il futuro allenatore della Roma, il che risulterebbe a dir poco fruttuoso in ottica mercato, dato che appare sensibilmente più complicato concepire una sessione di calciomercato senza conoscere a chi verrà affidata una rosa.

Le numerose metamorfosi che andranno a colpire il centro sportivo Fulvio Bernardini sono infatti legate a doppio filo con il tecnico che raccoglierà il bollente testimone di Claudio Ranieri, il quale, tuttavia, complice il suo futuro ruolo da dirigente (o collaboratore) giallorosso, sembrerebbe avere già le idee chiare su diverse operazioni in entrata e in uscita. Ecco le ultime su una delle più chiacchierate degli scorsi giorni, che vede coinvolte altre due big della massima lega italiana.

Netz mania in Serie A: triello tra Lazio, Milan e Roma

Il profilo in questione risponde al nome di Luca Netz del Borussia Mönchengladbach, il quale, oltre ad aver attirato l’attenzione del tecnico originario di Testaccio, è finito prima nei taccuini del Milan e, recentemente, secondo quanto riportato da Ekrem Konur (il quale aveva anche notificato l’interesse di Roma e Milan negli scorsi giorni), in quelli dei cugini biancocelesti.

I vertici della Lazio avrebbero infatti messo nel proprio mirino l’esterno ventiduenne con contratto in scadenza nel 2026, le cui prodezze hanno attirato diverse società in giro per il vecchio continente.

Si tratta sostanzialmente del prototipo ideale dell’esterno moderno, capace dunque di esprimere all’unisono fisicità, intensità e qualità. La felice convivenza di una dotazione fisica di livello e di una qualità palla al piede invidiabile gli fornisce anche la possibilità di spaziare in diversi ruoli all’interno del rettangolo verde, il che renderà indubbiamente accesso e avvincente l’annunciato triello di big della Serie A.