Pagano la clausola di Kean: proposta accettata in un lampo

Protagonista di una stagione da urlo, Moise Kean continua ad essere sulla cresta dell’onda: ecco cosa sta succedendo

La sessione estiva di calciomercato non è ancora cominciata ma le varie big in giro per l’Europa stanno già muovendo passi molto concreti per riuscire a portare avanti quelle trattative con le quali rinforzare i rispettivi organici. Il valzer sulle punte pronto a delinearsi – sotto questo punto di vista – rischia di creare un effetto domino molto importante.

Come avviene ormai da anni, difficilmente i club di Serie A riusciranno a trattenere le loro stelle in caso di offerte allettanti. A tal proposito, l’esplosione in maglia Viola di Moise Kean non è affatto passata inosservata. Non sono pochi, infatti, gli addetti ai lavori che stanno seguendo con molto interesse la crescita dell’ex attaccante della Juventus che con la maglia della Fiorentina cucita sul petto ha trovato il contesto ideale nel quale esprimere tutte le sue qualità.

Restando in Italia, il Napoli è una delle squadre che conta di muovere i passi più concreti, capitalizzando in tempi relativamente brevi la cessione di Victor Osimhen. Gli Azzurri, però, dovranno riuscire ad avere la meglio di una concorrenza che si preannuncia piuttosto folta oltre che agguerrita.

Moise Kean in Liga: la mossa fa saltare il banco

In un mosaico destinato ad arricchirsi di nuove importanti variabili nel corso delle prossime settimane, occhio alle mosse dei club di Premier League ma non solo. Aston Villa, Tottenham, Arsenal e Newcastle stanno monitorando il da farsi, pronte a far saltare il banco qualora si creassero i presupposti propizi. Tuttavia, l’Atletico Madrid non ha affatto mollato la presa.

A riferirlo è il portale fichajes.net che, oltre a sottolineare l’interessamento dei Colchoneros per Kean, ha tratteggiato un orizzonte piuttosto netto. L’Atletico, infatti, starebbe spingendo per riuscire a chiudere positivamente l’operazione contando sulla disponibilità del calciatore ad accettare la proposta del club madrileno. Ricordiamo che il bomber è stato ad un passo dal vestire la maglia dell’Atletico nel gennaio 2024 prima che l’operazione saltasse fondamentalmente ad un passo dalla firma.

A distanza di un anno e mezzo tante cose sembrano essere cambiate con Simeone che avrebbe indicato proprio nell’attaccante di proprietà della Fiorentina il profilo giusto al quale dare la caccia in vista della prossima stagione. Ricordiamo che la clausola rescissoria dal valore di 52 milioni di euro inserita nel contratto del calciatore sarà valida solo per le prime due settimane del mese di luglio. Staremo a vedere cosa succederà.