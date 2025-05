Terremoto Juventus: esonero e nuovo allenatore per il Mondiale

Terremoto Juventus. I prossimi sette giorni saranno decisivi per i bianconeri e per numerosi suoi attuali protagonisti che potrebbero non esserci più la prossima stagione.

Sette giorni che valgono un’intera annata. La Juventus di Igor Tudor ed una doppia trasferta, Bologna e Roma contro la Lazio, che emetterà, probabilmente, la sentenza definitiva su una stagione comunque da mettere immediatamente nel dimenticatoio.

Per poi ricominciare con un nuovo progetto. Quasi sicuramente con un nuovo allenatore e con l’inquietante possibilità di vedere uscire dalla Continassa anche l’attuale direttore tecnico, Cristiano Giuntoli. Colui al quale John Elkann aveva affidato le chiavi della nuova Juventus potrebbe infatti lasciare la società qualora la formazione bianconera non riuscisse nemmeno a raggiungere l’obiettivo minimo della qualificazione alla prossima Champions League. Non c’è tranquillità in casa Juventus poiché l’annata ha regalato soltanto delusioni. Lo stato d’animo peggiore per affrontare le due prossime decisive sfide. Andare o meno in Champions League fa tutta la differenza del mondo soprattutto per una società, quale quella bianconera, dove vi è ancora un bilancio in terribile sofferenza.

Ma i cambiamenti radicali sono ormai inevitabili.

Terremoto Juventus. Per il Mondiale arriva il nuovo allenatore

Una nuova rivoluzione che parte, nuovamente, dal tecnico. Il progetto targato Thiago Motta è durato lo spazio di un mattino ed Igor Tudor appare soltanto nel suo ruolo naturale di traghettatore. Il Mondiale per Club potrebbe quindi rappresentare lo scenario ideale per l’esordio ufficiale del nuovo tecnico.

Alla Continassa si ritorna a pensare ad Antonio Conte, colpevolmente non considerato l’estate scorsa quando il tecnico salentino era contrattualmente libero e desideroso di ritornare alla casa madre. Ora è sotto contratto con il Napoli di Aurelio De Laurentiis, con tutte le difficoltà annesse. Per questo in casa Juventus si guarda anche oltre e fichajes.net ci aggiorna riguardo un tecnico seguito dalla società torinese e non soltanto: Xavi Hernández. L’ex allenatore del Barcellona potrebbe prendere a breve una clamorosa decisione.

La Saudi Pro League, ancor più esattamente il club dell’Al Hilal, lo ha scelto come sostituto di Jorge Jesùs che ha appena lasciato la formazione saudita. Per Xavi non si tratterebbe di una novità assoluta dal momento che la parte finale della sua carriera agonistica e la fase iniziale di quella da tecnico lo hanno visto protagonista in Medio Oriente, esattamente in Qatar. La Saudi Pro League e l’Al Hilal possono pertanto rappresentare un serio pericolo per la Juventus, così come per la Roma, entrambe interessate al tecnico spagnolo.