Roma già avvisata: “Gasperini va al Napoli”

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La permanenza in giallorosso del tecnico piemontese è a forte rischio

A meno di clamorosi ribaltoni nelle ultime sette giornata, la Roma si sta avviando verso l’ennesima stagione anonima, con l’obiettivo Champions League fallito per l’ottavo anno consecutivo.

Gasperini e Conte danno indicazioni alla squadra
Roma già avvisata: “Gasperini va al Napoli” (Ansa Foto) – asromalive.it

Una debacle che sembrava si potesse evitare dopo l’ottima prima parte di stagione, cancellata tuttavia da un 2026 da dimenticare. La sconfitta contro l’Inter farà calare la scure dei Friedkin a Trigoria, ma questa volta a pagare saranno anche i cosiddetti senatori, emblema di una Roma da Conference o Europa League.

Per quanto riguarda Gian Piero Gasperini, la proprietà giallorossa è orientata a dargli fiducia, ma non è escluso che sia proprio lo stesso allenatore a meditare l’addio. Questo scenario è stato ad esempio ipotizzato da Stefano Carina.

Durante il suo intervento a Radio Radio Mattina, il giornalista de il Messaggero ha dichiarato: “Se credi in Gasperini gli compri i giocatori che ti chiede, tanto non rimane a spasso. Va al Napoli”. Il destino di Gasp potrebbe dunque essere legato a quello della panchina dell’Italia, con Antonio Conte e De Laurentiis che hanno già aperto al ritorno in azzurro.