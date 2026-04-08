Roma già avvisata: “Gasperini va al Napoli”

La permanenza in giallorosso del tecnico piemontese è a forte rischio

A meno di clamorosi ribaltoni nelle ultime sette giornata, la Roma si sta avviando verso l’ennesima stagione anonima, con l’obiettivo Champions League fallito per l’ottavo anno consecutivo.

Una debacle che sembrava si potesse evitare dopo l’ottima prima parte di stagione, cancellata tuttavia da un 2026 da dimenticare. La sconfitta contro l’Inter farà calare la scure dei Friedkin a Trigoria, ma questa volta a pagare saranno anche i cosiddetti senatori, emblema di una Roma da Conference o Europa League.

Per quanto riguarda Gian Piero Gasperini, la proprietà giallorossa è orientata a dargli fiducia, ma non è escluso che sia proprio lo stesso allenatore a meditare l’addio. Questo scenario è stato ad esempio ipotizzato da Stefano Carina.

Durante il suo intervento a Radio Radio Mattina, il giornalista de il Messaggero ha dichiarato: “Se credi in Gasperini gli compri i giocatori che ti chiede, tanto non rimane a spasso. Va al Napoli”. Il destino di Gasp potrebbe dunque essere legato a quello della panchina dell’Italia, con Antonio Conte e De Laurentiis che hanno già aperto al ritorno in azzurro.