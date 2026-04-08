Gasp più Rios, doppia beffa dalla rivale della Roma: i dettagli

A distanza di un anno, il centrocampista colombiano può finalmente sbarcare in Serie A

Inseguito a lungo la scorsa estate da Frederic Massara, Richard Rios alla fine decise di trasferirsi al Benfica, lasciando a bocca asciutta la Roma e Gian Piero Gasperini. Il tecnico piemontese aveva inserito il nome del colombiano in cima alla lista degli obiettivi a centrocampo e non è escluso che i due possano finalmente congiungersi la prossima stagione.

In una stagione caratterizzata anche da un infortunio, il 25enne ex Palmeiras ha collezionato un gol in campionato e uno in Champions League, ma il suo bottino arriva a quattro reti e cinque assist in totale, considerando anche la Coppa del Portogallo.

Pagato 27 milioni di euro dagli encarnados, Rios sta tornando di moda in Serie A. Secondo Gianluca Di Marzio, infatti, sulle sue tracce ci sarebbe il Napoli. Il club azzurro ha già effettuato dei sondaggi esplorativi, ma non ci sono ancora offerte ufficiali.

Condannati all’eliminazione dalla Champions proprio da un gol e un assist di Rios, i partenopei, ironia della sorte, potrebbero regalare il centrocampista proprio a Gasperini, visto che il suo nome è stato fatto come possibile erede di Antonio Conte.