Via libera e addio Roma: Dovbyk bianconero

Via libera e addio Roma. Il finale di stagione della formazione giallorossa dovrà dare diversi responsi. Anche l’attaccante ucraino è tra “color che son sospesi”.

Le ultime quattro giornate di campionato emetteranno le sentenze definitive. Quelle non potranno giovarsi di alcun appello. Discorso valido per tutte le squadre, Roma inclusa.

Le ultime quattro giornate di campionato decreteranno, tra le altre cose, chi disputerà la prossima Champions League. E la Roma è ancora in piena corsa. Poi vi saranno altre sentenze, alcune già note da tempo, come l’addio alla panchina di Claudio Ranieri. A cascata ne deriveranno altre che saranno diretta emanazione delle volontà, e dei gusti calcistici, di colui che andrà a sostituire il tecnico romano. Ma non tutte saranno di tale specie. Altre sentenze potrebbero essere determinate dagli stessi protagonisti. In casa Roma vi è più di qualche prospetto in bilico in vista della prossima stagione. Andare o restare dipende quasi esclusivamente da loro. Dalla loro voglia di restare in giallorosso. E dal loro rendimento.

Via libera e addio Roma. Artem Dovbyk approda al Besiktas

E’ arrivato alla Roma soltanto l’estate scorsa. Artem Dovbyk, classe 1997, attaccante della nazionale ucraina, proveniente dal club spagnolo del Girona, è stato acquistato dalla società giallorossa per 30 milioni di euro.

Nella sua prima stagione con la maglia giallorossa Artem Dovbyk ha realizzato sedici reti, non poche. Eppure non ha convinto pienamente. Claudio Ranieri continua a manifestare, e a proclamare a gran voce, fiducia piena nei riguardi dell’attaccante ucraino anche se sempre più spesso gli preferisce ‘l’alternativa’ Shomurodov. Il futuro di Artem Dovbyk si ammanta, quindi, sempre più di mistero.

E in Europa c’è chi segue con attenzione l’evoluzione della sua vicenda personale. E’ quanto riferito da fotospor.com che ci fa conoscere le intenzioni, in ottica prossimo mercato, del club turco del Besiktas. I bianconeri del Bosforo hanno deciso di inserire l’attaccante ucraino della Roma nella ristretta cerchia di coloro che potrebbero sostituire l’ex Lazio, Ciro Immobile. E le sempre più frequenti panchine di Dovbyk inducono i bianconeri all’ottimismo.

Un ideale derby in salsa turca. Per il Besiktas un attaccante ex Roma a sostituire un attaccante ex Lazio. Il mercato fa anche questi scherzi.