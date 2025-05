Big di Serie A avvisate, futuro Chiesa: hanno chiuso i giochi

Il profilo di Federico Chiesa è pronto a movimentare l’attesissima finestra del calciomercato estivo. Emergono novità sul futuro del figlio d’arte ex Juve

Sin dal suo orami lontano esordio nella massima lega, il nome di Federico Chiesa è sempre stato un nome capace di smuovere gli animi di dirigenti, appassionati e tifosi, per via di una serie di caratteristiche che gli hanno permesso di essere per alcuni brevi sprazzi uno dei talenti più chiacchierati dell’interno panorama calcistico europeo.

Purtroppo, come accaduto per nomi ancor più grandi e altisonanti di Chiesa, gli infortuni possono giocare un ruolo tragicamente importante all’interno della carriere di un calciatore e, nel caso del figlio d’arte ex Juve, la doppia rottura del crociato ha indubbiamente contribuito a complicare la rapida ascesa che gli Europei del 2020 avevano accelerato all’inverosimile (con prestazioni semplicemente magistrali Chiesa era divenuto oggetto di desiderio per gran parte delle big del Vecchio Continente).

La sua avventura tra le fila dei Reds di Arne Slot sembrerebbe aver acuito ulteriormente i dubbi in merito alla possibilità che egli torni ai livelli pre infortunio, in particolare per via dei numerosi acciacchi che gli hanno impedito di conquistare costanza nel corso della stagione.

Alla luce dell’opaca annata con la maglia del Liverpool, un ritorno in Italia potrebbe apparire come una delle prospettive più probabili e, nelle ultime ore, sono emerse delle indiscrezioni in tal senso.

Chiesa dice addio al Liverpool? Pronto il colpo di scena

Quattro misere partite… zero gol e zero assist. Questo il desolante bottino che il classe 1997 ha accumulato in Premier League sino ad oggi… Nelle coppe la musica è sensibilmente più soave, con due gol e due assist nelle otto presenze tra Champions, FA Cup e Coppa di Lega, ma nelle ultime settimane la sensazione era quella che il Liverpool non avesse intenzione alcuna di compiere alcuno sforzo per trattenere l’ex fiorentina.

Tuttavia, secondo quanto riportato da liverpoolecho.co.uk, pare che vi siano svariati tifosi che non hanno sviluppato alcun tipo di idiosincrasia nei confronti dell’esterno italiano ma, al contrario, avrebbero piacere nel vedere come Chiesa andrebbe ad inserirsi all’interno di un progetto che nel corso dell’estate subire una poderosa rivoluzione.

Svariati pilastri della rosa sembrerebbero aver raggiunto i titoli di coda della propria esperienza con i Reds, il che potrebbe garantire più spazio a Chiesa. Non è dunque da escludere che i vertici del Liverpool valuteranno come utile il cartellino del figlio d’arte.