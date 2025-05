Bufera prima della Roma: lite con un giornalista, vola un taccuino

Lite con un giornalista e momenti di alta tensione: bufera prima della gara con la Roma, ecco cosa è successo.

Con una Roma lanciatissima in classifica e in una corsa europea che si sta finora rivelando ben più entusiasmante rispetto alle previsioni anche dei più ottimisti, aumenta altresì l’attesa per questo trittico finale di gare che attende la squadra di Ranieri.

Prima della chiosa in quel di Torino e del commiato all’Olimpico da parte del tecnico testaccino contro il Milan, i giallorossi sono lunedì prossimo attesi dall’incrocio delicato e tutt’altro che banale contro l’Atalanta di Giampiero Gasperini.

Fino a qualche mese fa in corsa con Napoli e Inter per lo scudetto, la squadra bergamasca è praticamente quasi certa di giocare la prossima Champions League, forte dei suoi sessantacinque punti e di un margine di vantaggio di cinque punti sul quinto posto, presieduto proprio dalla compagine capitolina. Da qui, dunque, quel sapore di scontro Champions League determinante assunto dalla trasferta del Gewiss Stadium per Ranieri e, altresì, per lo stesso Gasperini, che non si è nascosto in conferenza stampa su questo ed altri argomenti.

Bufera Gasperini dopo Monza-Atalanta: litiga con un giornalista in conferenza stampa

Dopo aver battuto in scioltezza in Monza, grazie alle doppiette di De Kaetelaekere e Lookman, la squadra di Gasperini è adesso attesa proprio dalla gara contro la Roma, lunedì prossimo, chiosante la terzultima partita di questo campionato. Proprio dalla conferenza stampa in terra brianzola, sono arrivati aggiornamenti di non poco conto da parte dello stesso Gasperini, distintosi altresì per un evento non proprio nobile o encomiabile.

Che il mister dell’Atalanta non sia nuovo a uscite infelici e atteggiamenti non sempre edificanti è certamente risaputo, con un altro episodio verificatosi proprio in queste ore. Gasperini, infatti, dapprima si è espresso, come segue, su alcuni degli aspetti più caldi relativi alla gara di oggi e le ripercussioni sulla partita con la Roma. “Kossounou non è infortunato, però ha qualche acciacco magari la prossima settimana starà benissimo, ma in difesa abbiamo delle difficoltà oggettive a livello numerico“.

A tal proposito, sull’ammonizione e squalifica di Hien: “Pesante da digerire, eravamo sul 3-0 e si faceva fatica anche a fare un fallo. Non ci sarà in una gara fondamentale come quella con la Roma”.

Ciò che ha fatto maggiormente discutere, però, è stato l’atteggiamento del tecnico nei confronti di un giornalista, contro il quale si è scagliato lanciando a terra una bottiglietta e gettando nella sua direzione anche un taccuino: momenti di quasi alta tensione, che hanno reso necessario l’intervento di alcuni addetti dell’ufficio stampa dell’Atalanta affinché la situazione rientrasse.

https://x.com/GiokerMusso/status/1919052765235417502