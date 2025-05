Conte alla Juventus, incontro decisivo: Elkann non ha altra scelta

Il futuro di Antonio Conte rappresenta uno dei temi che sta letteralmente incendiando l’attenzione mediatica: la svolta riscrive il finale

In attesa di chiudere una stagione caratterizzata da più ombre che luci, la Juventus sta provando a muovere i primi passi in vista della prossima estate. L’orizzonte, però, resta piuttosto magmatico e indubbiamente subordinato al possibile piazzamento in Champions League. Obiettivo dal quale potrebbero dipendere anche alcune ‘poltrone’ dell’area tecnica bianconera.

Nel caso in cui dovesse fallire l’operazione consolidamento quarto posto, comunque, chi farebbe le valigie sarebbe sicuramente Igor Tudor. Pur rifiutando l’etichetta di traghettatore, il tecnico croato sa molto bene che il mancato piazzamento tra le prime quattro sancirebbe la fine della sua esperienza sulla panchina della Juventus. In realtà, all’ex allenatore di Marsiglia e Lazio potrebbe anche non bastare centrare l’obiettivo minimo stagionale. Indipendentemente dall’esito di un Mondiale per Club che, per bocca di Cristiano Giuntoli, Tudor condurrà alla guida della Juventus, John Elkann sta infatti pianificando una nuova rivoluzione con a capo un condottiero che dalle parti di Torino conoscono molto bene: Antonio Conte.

Juventus, Conte pallino di Elkann: ecco il ‘verdetto’

Artefice della grande stagione del Napoli a sette punti dalla matematica certezza della vittoria dello Scudetto, il tecnico pugliese è il profilo individuato dalla Juventus per ritornare al successo. Tuttavia, Conte è legato al Napoli da un contratto valido per altre due stagioni. Ecco perché – da sola – la volontà di Elkann potrebbe non bastare. Tutti gli attori in causa dovranno far capo ad un ‘protagonista’ di eccezione: Aurelio De Laurentiis. Con tutto ciò che ne consegue.

Attraverso un video pubblicato sul suo profilo YouTube, Gianni Balzarini ha fatto un po’ il punto della situazione sull’argomento, tra i desideri dei piani alti della Juventus e la posizione lato Napoli. Di seguito le parole del giornalista da sempre molto attento alle vicende di casa bianconera: “Elkann ha un pallino in testa: si chiama Antonio Conte. Accanto a questa base di partenza, però, ce n’è un’altra: il tecnico deve parlare con De Laurentiis”.

Balzarini ha dunque continuato: “Stiamo entrando in una sorta di ginepraio. Tudor farà comunque il Mondiale per Club e quindi la Juve non può dire: ‘Voi tre-quattro state fermi perché vediamo cosa fa Tudor’. Certo, la base di partenza che vi ho dato viene dall’alto e un peso ce l’ha ma Elkann non può decidere: decide De Laurentiis”.