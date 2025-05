Da Allegri ad Ancelotti, esonero anticipato: telefonata last minute

Ecco le ultime su frenetico valzer di allenatori che coinvolgerà la gran parte della parte sinistra della classifica di Serie A

Chi sarà il successore più adatto di Sir Claudio Ranieri? Tra i vicoli della città eterna sono state numerose e rumorose le discussioni in merito al profilo più indicato a raccogliere il testimone del tecnico nato a Testaccio e, nel corso delle settimane sono andate a formarsi fazioni ben distinte: da una parte vi sono coloro i quali credono che non ci si debba più avventurare in raffinati esperimenti che necessitino di tempo per fruttare (ovvero coloro i quali sono convinti che sia il momento di assumere un gestore pragmatico in grado di portare risultati da subito, come potrebbero essere Massimiliano Allegri o Carlo Ancelotti).

Dall’altra chi vorrebbe che i vertici giallorossi chiamino un allenatore al passo con i tempi, caratterizzato da un’idea di gioco complessa e dalla volontà di applicarla all’interno di un progetto a lungo termine (ovvero i vari De Zerbi, Sarri, Gasperini, Farioli ecc…).

Nelle ultime ore sono emerse novità di rilievo in merito ad alcuni degli esponenti sopracitati, il cui futuro si prepara ad influenzare concretamente la ricerca di un nuovo allenatore da parte della Roma.

Ancelotti nel mirino del Tottenham: le ultime

Quello di Carlo Ancelotti è senza dubbio alcuno uno dei nomi più desiderati da alcune frange della tifoseria giallorossa, ma il tecnico del Real Madrid gode di una reputazione piuttosto buona anche nel resto d’Europa, che potrebbe rendere a dir poco complicata l’approdo a Trigoria.

L’allenatore più titolato della storia, difatti, è finito anche nella lista dei desideri dei disperati vertici del Tottenham, intenzionati più che mai a uscire da un momento storico a dir poco buio, in cui i londinesi hanno persino accarezzato la prospettiva di retrocedere in Championship.

In questo momento gli Spurs sono in sedicesima posizione e la priorità è quella di concludere il più rapidamente la tragica stagione in corso per proiettarsi con determinazione ad un futuro che difficilmente potrà essere più grigio di quanto non sia il presente.

Per farlo i londinesi hanno intenzione di ripartire da un manager di livello, il che li ha portati a corteggiare prima Massimiliano Allegri (ancora in lizza secondo i bookmakers) e ora, secondo quanto riportato da Tottenham News, Carlo Ancelotti. Un tentativo che potrebbe apparire disperato, dato che l’attuale tecnico dei blancos avrebbe già un accordo verbale con la nazionale del Brasile e, anche nel caso in cui non dovesse concretizzarsi il trasferimento in verdeoro, la sensazione è che Ancelotti spingerebbe per guidare una nazionale, dato che l’unico trofeo mancante nella sua inarrivabile bacheca è proprio la Coppa del Mondo.