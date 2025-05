Formazioni ufficiali Roma-Fiorentina. E’ il giorno della prima di quattro finali che attendono i giallorossi di Claudio Ranieri in ottica Champions League.

La Roma ci crede fortemente al sogno Champions League. Per settimane non ci ha pensato ma gara dopo gara, vittoria dopo vittoria, l’obiettivo che sembrava soltanto una chimera dopo il devastante inizio di stagione, si è via via materializzato all’orizzonte di Trigoria.

La Roma ci crede e come non può non crederci il suo condottiero Claudio Ranieri. Il recente, e positivo, cammino in campionato che ha portato in dote prestazioni importanti e tanti punti che hanno permesso ai giallorossi di scalare la classifica, deve però essere messo da parte poiché non conta più. Conta soltanto il presente e l’immediato futuro. Il presente si chiama Fiorentina, la prima di quattro gare decisive per le sorti stagionali della Roma. La Viola di Raffaele Palladino è sempre un avversario difficile da incontrare e formazione che non ha smesso, anch’essa, di sognare l’obiettivo massimo europeo.

Formazioni ufficiali Roma-Fiorentina. Ranieri e Palladino la giocheranno così

Un solo punto, infatti, divide a Fiorentina dalla coppia capitolina Roma – Lazio e questo metterà ulteriore sale sulla sfida dell’Olimpico che avrà inizio a partire dalle ore 18.00.

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Soulé, Cristante, Koné, Pellegrini (C), Angeliño; Shomurodov, Dovbyk All. Ranieri

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Comuzzo; Folorunsho, Adli, Mandragora, Richardson, Gosens; Gudmundsson, Kean. (da confermare) All. Palladino

La Roma sfiderà dunque la Fiorentina, che nel frattempo ha recuperato il suo attaccante principe, Moise Kean, per rafforzare il grande sogno europeo. In serata vi sarà poi un altro scontro diretto in ottica Champions League, Bologna–Juventus. Il tecnico giallorosso Claudio Ranieri, e non soltanto lui, attende, anche dallo Stadio Dall’Ara, buone nuove.