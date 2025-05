Guizzo Inter, scambio e cash: bye bye Roma

Emergono novità di rilievo in merito ad un profilo particolarmente chiacchierato negli ultimi giorni al centro sportivo Fulvio Bernardini

L’estate in corso è pronta a incidere concretamente sulla natura delle varie big nostrane, le quali appaiono sostanzialmente tutte pronte a rivedere nel profondo l’assetto tecnico-tattico delle proprie rose. In tal senso inciderà in maniera piuttosto evidente il valzer di allenatori in corso, il cui svolgimento influenzerà direttamente le priorità delle varie dirigenze nostrane.

Svariati vertici delle big della Serie A sono infatti attualmente frenati nel concepimento del mercato estivo, poiché ancora scevri da certezze su chi andrà a occupare la propria panchina e, dunque, dalle indicazioni precise su che tipo di operazioni andranno compiute in entrata e in uscita.

È questo il caso della Roma di Claudio Ranieri? In molti credono che il tecnico testaccino e i vertici giallorossi abbiano già individuato il mister da portare a Trigoria e, dunque, siano già a lavoro su alcuni nomi a cui fare la corte quest’estate e altri da salutare una volta per tutte. Tra questi eccone uno entrato nei radar di Beppe Marotta e colleghi, il cui cartellino è pronto ad accendere una piccola corsa agli armamenti durante le prossime settimane.

Pellegrino mania per Inter e Roma: i nerazzurri pronti a offrire una contropartita al Parma

La figura in questione risponde al nome di Mateo Pellegrino, attuale centravanti del Parma che è entrato di diritto nella lista dei desideri di Inter e Roma. Alla Roma occorre trovare una quadra davanti, così da assicurarsi un numero di gol adeguato per un ruolo sempre più in crisi all’interno della massima lega italiana.

All’Inter, invece, servono riserve come il pane, come ampiamente manifestato dalle difficoltà riscontrate nel portare avanti tre competizioni con una rosa piuttosto corta. Pellegrino – centravanti di razza classe 2001, le cui caratteristiche somigliano curiosamente all’altro attaccante di nome Mateo della Serie A -, per via di un costo ancora modesto (circa 10 milioni di euro), appare particolarmente intrigante per entrambe le società, con i nerazzurri che, secondo quanto riportato da Interlive, sarebbero intenzionati a inserirlo all’interno di uno scambio con delle contropartite, così da non incidere sull’esiguo capitale a disposizione.