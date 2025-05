La Roma è già un ricordo: blitz rossonero e nuovo allenatore

La Roma è già un ricordo. E’ l’effetto delle continue indiscrezioni di un mercato che un giorno avvicina e l’altro allontana.

Sembra che non si attenda altro che l’apertura, anche ufficiosa, della Fiera dei Sogni. Il calciomercato virtuale, fatto ancora tutto di indiscrezioni ed infinite imprendibili voci, è già al lavoro.

In questa fase della stagione, dove si è in attesa dei risultati finali, sono gli allenatori a ricoprire il ruolo di protagonisti. Partendo dalla cima più alta occupata, indiscutibilmente, da Pep Guardiola. Il tecnico del Manchester City ha annunciato che quella in corso potrebbe essere la sua ultima stagione su una panchina. Un gradino leggermente più sotto troviamo Carlo Ancelotti. Anche per il tecnico di Reggiolo questa potrebbe essere l’ultima stagione, ma soltanto sulla panchina del Real Madrid. La società di Florentino Perez ha già trovato l’erede. Trattasi di Xabi Alonso, il tecnico spagnolo capace di interrompere, con il suo Bayer Leverkusen, l’egemonia ultradecennale del Bayern Monaco. E il Bayer Leverkusen cosa fa?

La Roma è già un ricordo. Erik ten Hag sbarca in Bundesliga

Chi entra e chi esce. Per un allenatore che saluta e se ne va eccone un altro che viene accolto con tutti gli onori. E tutti gli onori li merita Xabi Alonso pronto a sedersi sulla panchina più prestigiosa.

Il Bayer Leverkusen ha metabolizzato da tempo l’addio e ha già scelto il sostituto del tecnico spagnolo. La scelta del club tedesco è stata resa nota da fichajes.net. Olandese, arriva da una stagione non esaltante sulla panchina del Manchester United che lo ha portato dritto all’esonero per lasciare poi spazio a Ruben Amorim. Per Erik ten Hag è arrivato il momento di prendersi le sue personalissime rivincite. La Bundesliga ed il Bayer Leverkusen potrebbero rappresentare le scelte giuste per ricominciare. Soltanto qualche settimana fa il tecnico olandese è stato ospite dei Friedkin a Roma. Erik ten Hag ha visitato Trigoria per poi assistere alla sfida dell’Olimpico tra Roma e Juventus. Una presenza in tribuna che ha naturalmente alimentato voci su un suo possibile approdo sulla panchina giallorossa per il post–Claudio Ranieri. Niente Italia per Erik ten Hag.

In Germania lo attendono le ‘Aspirine‘, il rimedio migliore per far passare i recenti dolori.