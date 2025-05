L’Inter lo strappa alla Roma: ‘fuga di cervelli’ e Juve KO

L’Inter lo strappa alla Roma. Tra chi insegue lo scudetto e chi la qualificazione alla prossima Champions League c’è sempre di mezzo il mercato.

I tre punti con il Verona sona arrivati come da canovaccio. E’ bastato un rigore dopo una manciata di minuti per archiviare la pratica scaligera e rispondere a tono al Napoli di Antonio Conte che pare non voglia arrestarsi mai.

Simone Inzaghi respira un po’ ma martedì sera a San Siro arriverà il Barcellona. Dopo il fantasmagorico 3-3 maturato in Spagna contro i blaugrana di Hansi Flick tutto verrà deciso sull’erba di casa nerazzurra. Il Milan ha cancellato bruscamente il sogno Triplete ma a partire dal numero uno nerazzurro, Beppe Marotta, in giù nessuno intende rinunciare al Double Scudetto-Champions League. La stagione dei nerazzurri è da poco entrata pienamente nel vivo così come la programmazione in vista della prossima stagione. ‘Mastro’ Beppe Marotta, anche in tale ambito, è il numero uno. Programmare sinonimo di anticipare. Intesa come concorrenza.

Giocatori sotto contratto, parametri zero o talenti in erba non fa differenza, purché siano da Inter.

L’Inter lo strappa alla Roma. Il nuovo Rodri va da Marotta

Proprio sui talenti in erba occorre giocare, più che mai, d’anticipo. E la società nerazzurra vuole anticipare la nutrita schiera di società concorrenti nella corsa ad un grande talento della Roma.

E’ interlive.it a renderci edotti riguardo il tentativo nerazzurro di accaparrarsi Sergej Levak, classe 2006, centrocampista croato della Roma Primavera. Un probabile futuro gigante del centrocampo, e non soltanto per il suo metro e novantacinque di altezza. Paragonato addirittura al ‘cervello’ di centrocampo del Manchester City di Pep Guardiola, lo spagnolo Rodri, Sergej Levak è profilo di spicco della Roma Primavera. Da tempo è tenuto particolarmente d’occhio dal direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio. I nerazzurri hanno provato già a gennaio ad avvicinarsi al talento romanista, ma il tentativo è andato a vuoto.

Trattasi, però, di un affare da cogliere al volo dal momento che il contratto di Sergej Levak con la Roma andrà in scadenza il prossimo 30 giugno. La società giallorossa, al momento, non è riuscita a trovare l’accordo per il rinnovo. Ecco quindi che l’Inter balza in pole position per il classe 2006 croato che arriverebbe alla Pinetina a parametro zero. Alle spalle dei nerazzurri rimangono in attesa di novità club quali Juventus, Milan, Atalanta, Bayern Monaco e Borussia Dortmund.

E scusate se è poco.