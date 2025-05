Nunez al posto di Vlahovic: la Juve non crede ai suoi occhi

Nunez al posto di Vlahovic, la Juventus non crede ai suoi occhi. Ecco le ultime di calciomercato nel pieno della corsa Champions League.

Le questioni con le quali tante squadre del nostro campionato dovranno fare i conti a fine stagione restano numerose e tutt’altro che disambiguate, oltre che ad essere strettamente interrelate con piazzamenti conclusivi e con le sentenze che queste ultime giornate di campionato decreteranno. Ne sa qualcosa, molto bene, anche la stessa Roma, attesa da un poker tutt’altro che semplice con Fiorentina, Atalanta, Milan e Torino, dal quale passeranno con ogni probabilità le speranze finali di un piazzamento in Champions League.

La classifica, in zona europea, resta molto corta e passibile a cambiamenti che potrebbero arrivare da un momento all’altro, alla luce di un equilibrio sottilissimo che sta accomunando questo rush finale di Juventus e Bologna, tra le varie. Il presente, come noto, si lega molto bene anche a quelle decisioni che attendono molti club anche sul fronte panchine, alla luce dell’esigenza di individuare nuovi tecnici e catalizzare percorsi che permettano di ovviare ai problemi vissuti e agli errori fin qui compiuti da squadra, dirigenze e società.

In questo discorso, come noto, ben si inserisce anche la Juventus, alle prese finora con una stagione complicata e che, da circa due mesi a questa parte, sta offrendo la sola opportunità di salvare l’obiettivo minimo, quello di un piazzamento alla prossima Champions League.

Nunez e Vlahovic da Mourinho: le ultime in casa Fenerbahce si intrecciano col calciomercato della Juventus

I frutti delle decisioni di Giuntoli e dell’operato di Thiago Motta sono stati amari e hanno costretto gli addetti ai lavori torinesi a fare scelte forti, con l’esonero dell’ex Bologna e l’affidamento della panchina, almeno fino a quest’estate a Igor Tudor. Completata la stagione, sarà tempo di bilanci, sulla panchina ma anche su una squadra che, parallelamente ai grandi margini di crescita, ha altresì palesato difficoltà e limiti dei quali bisognerà ovviamente tener conto.

Sul banco delle valutazioni, ovviamente, resta in pole position quella relativa a Dusan Vlahovic, mai in grado di ritagliarsi la centralità con la quale era giunto da Firenze e, adesso, ad un solo anno di scadenza contrattuale. Il serbo non ha mai convinto del tutto e, per motivi contrattuali e di ingaggio, potrebbe davvero essere prossimo a salutare la Vecchia Signora a conclusione di questa stagione.

A tal proposito, non sfuggano gli aggiornamenti provenienti dalla Turchia ben intrecciantisi anche con altri nobili profili europei. Nello specifico, secondo le penne del Fanatik.com, il Fenerbahce starebbe cercando nomi da ingaggiare per migliorare la squadra e farsi altresì perdonare per il non aver saputo tenere botta la scorsa estate al grande colpo di calciomercato del Galatasaray, che ha messo sotto contratto, sebbene solo in prestito, Victor Osimhen.

Ecco, dunque, giustificata l’attuale ed elitaria ricerca in attacco, con il Fenerbahce che avrebbe messo nel mirino due giocatori: trattasi di Darwin Nunez del Liverpool, accostato nel recente passato anche al Milan e, appunto, di Dusan Vlahovic. Chissà che non possa essere il campionato turco il giusto ambiente per assicurare al serbo un tanto atteso e anelato riscatto. Intanto, Mourinho avrebbe già dato il proprio nulla osta per questa coppia di nomi.