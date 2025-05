Nuovo allenatore Roma, SKY: la scelta definitiva dei Friedkin

Nuovo allenatore Roma, ultim’ora Sky Sport: arriva la sentenza dei Friedkin per l’erede di Claudio Ranieri.

Mentre continua la corsa della Roma di Claudio Ranieri per la prossima Champions League, ai piani alti di Trigoria non mancano assolutamente attese, valutazioni e decisioni potenzialmente decisive relative al futuro della panchina giallorossa. Con un Ranieri ormai deciso a non proseguire come tecnico e, sebbene concentratissimo sul presente, già consapevole di dover aiutare la Roma in nuove vesti a partire dalla prossima estate, Ghisolfi, lo stesso Ranieri e gli addetti ai lavori capitolini continuano ad essere coinvolti in un corpo di decisioni tutt’altro che banali.

Oltre alla solita attesa circa le evoluzioni di un calciomercato che avrà tanto da dire e offrire, una delle decisioni maggiormente attese riguarda proprio l’individuazione del nuovo tecnico, per la quale sono stati accostati tanti nomi all’etere capitolino. Stringendo un cerchio divenuto nel tempo sempre più elitario, i profili hanno fin qui risposto a nomi di calibro esperto e italiani, come ricordano le notizie su Gasperini, Sarri, Pioli o Allegri, tra i vari.

Sulla questione, nello specifico, arrivano aggiornamenti tutt’altro che banali da Sky Sport, che ha riferito come nella lista dei Friedkin non ci sia Stefano Pioli. L’ex allenatore del Milan, accostato appunto ai giallorossi in queste settimane, parrebbe non essere tra le priorità della Roma, concentrata su altri profili e sulla cui lista di candidati, appunto, non ci sarebbe più la sua candidatura. Sempre secondo Gianluca Di Marzio, vanno segnalati ancora nomi come Fabregas e Farioli.