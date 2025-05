Nuovo bomber con la clausola: Friedkin ha staccato la Juve

Nuovo bomber con la clausola. Il mercato sta irrompendo con tutta la sua forza. Iniziano gli scontri diretti per gli acquisti di spessore.

Storicamente, ed al di là delle latitudini, i rapporti tra le proprietà delle società di calcio ed i tifosi sono spesso movimentati. E’ infatti difficile mettere d’accordo imprenditori e dirigenti che guidano aziende a tutti gli effetti, con costi onerosi e responsabilità di pari grado e chi, invece è guidato dalla sola sfrenata passione.

Gli Agnelli con la Juventus, i Moratti con l’Inter, Silvio Berlusconi con il Milan e la famiglia Sensi con la Roma, soltanto per fare qualche illustre esempio, hanno avuto, in epoche diversi, i loro bei grattacapi con le rispettive tifoserie. Quando lo scorso anno si è diffusa la voce dell’interessamento della famiglia Friedkin per il club inglese dell’Everton non tutti i tifosi della Roma l’hanno presa bene. A fine anno il Friedkin Group ha completato l’acquisto di quote di maggioranza dell’Everton.

Nuovo bomber con la clausola. Liam Delap all’Everton

La conclusione dell’operazione è avvenuta sulla base di un’intesa economica pari a circa 450 milioni di euro. Ed ora la famiglia americana, già proprietaria della Roma, intende fare grande anche l’Everton.

Acquisti importanti per una crescita immediata. Questo si aspettano i tifosi dell’Everton dalla nuova proprietà. E la famiglia Friedkin intende accontentarli. Da quanto risulta a teamtalk.com l’Everton sembra aver puntato l’attaccante dell’Ipswich Town, Liam Delap. L’attaccante inglese di origini irlandesi, classe 2003, è profilo seguito anche da altri grandi club della Premier League quali Manchester United e Chelsea. Il Manchester City ha una clausola di riacquisto ma non intende, al momento, metterla sul tavolo. In Italia c’è stata la Juventus che ha seguito con interesse le prodezze di Liam Delap che si vedeva come un ottimo rinforzo per un fronte offensivo da ricostruire quasi interamente.

Per il tecnico dell’Everton, David Moyes, Liam Delap rappresenta il prospetto perfetto per la sua formazione. Il classe 2003 dell’Ipswich Town può rappresentare il punto di partenza del nuovo Everton targato Friedkin. La concorrenza farebbe paura a tutti ma la nuova proprietà americana dell’Everton punta in alto perché il Merseyside dovrà contare presto su due grandi squadre in Premier League, i neo campioni del Liverpool e l’Everton di proprietà del Friedkin Group.