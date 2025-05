Voti Roma-Fiorentina 1-0, Svilar come l’Uomo Ragno: Koné giganteggia

Da pochi istanti si è chiusa la sfida dell’Olimpico tra Roma e Fiorentina: pesantissima la rete messa a segno da Artem Dovbyk

Tre punti dal peso specifico enorme quelli conquistati dalla Roma contro la Fiorentina. A sbloccare – e a decidere – la contesa è stato il preciso colpo di testa con il quale Artem Dovbyk, sfruttando al massimo un assist al bacio di Shomurodov, ha depositato in rete il gol dell’1-0.

Dopo 48 minuti di tanta tanta difficoltà, fatti di molti errori anche da un punto di vista tecnico oltre che nel lavoro spalle alla porta, l’attaccante ucraino si è messo in luce con quella che è la specialità della casa: il gol. Sbloccato soprattutto da un punto di vista mentale, l’ex bomber del Girona si è poi fatto vedere con più disinvoltura nonostante un baricentro della squadra non sempre alto. A prendersi le luci della ribalta – però – stato ancora una volta Mile Svilar. L’estremo difensore della Roma è stato provvidenziale nelle due conclusioni a botta sicura di Kean nel primo tempo e poi sulla conclusione di Mandragora e ancora su Kean all’altezza del dischetto del rigore. Uno strapotere tecnico totale quello di Svilar che sembra avere la colla sui guanti: un vero e proprio fattore, ancora una volta.

Voti Roma-Fiorentina 1-0, ancora volta super Svilar: bene anche Koné

Soprattutto nel primo tempo, Koné ha letteralmente fatto ciò che ha voluto: un misto di tecnica, forza fisica ed intraprendenza che con le sue folate si è caricato la mediana della Roma sulle spalle con strappi da vero leader.

Attenta e precisa la prestazione di Gianluca Mancini che è riuscito a limitare Kean quando gravitava dalla sue parti. Ancora una volta da un cross di Angelino si sono creati i presupposti per sbloccare il match; pratica, concreta e caparbia anche la prova di Eldor Shomurodov che oltre a fare lavoro sporco, ha pulito nel migliore dei modi il pallone scodellato in area da Angelino servendolo sulla testa di Dovbyk. Dopo un primo tempo sostanzialmente in sordina, Celik è poi cresciuto alla distanza. Buoni gli ingressi in campo dalla panchina di Baldanzi, che ha esaltato l’Olimpico con un paio di giocate delle sue e Gourna Douath, frizzante ed energico.

ROMA (3-5-2): Svilar 8; Celik 6 (76′ Rensch 6), Mancini 7, Ndicka 6.5; Soulé 6, Cristante 6 (65′ Gourna Douath 6.5), Koné 7, Pellegrini 5.5 (46′ Pisilli 6.5), Angeliño 6.5; Shomurodov 6.5 (65′ Baldanzi 6.5), Dovbyk 6.5 (76′ El Shaarawy 6).

Roma-Fiorentina Attendance: 63.640 (Sold-Out).