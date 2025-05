Allegri convinto, ha già detto sì alla Roma

Allegri alla Roma: Pioli si sfila tra i candidati e adesso il maggiore indiziato è l’ex tecnico della Juventus. Ci sono anche le cifre ufficiali

Quello che Ranieri ha fatto da quando è salito in sella alla Roma è qualcosa di straordinario, unico. Purtroppo, così come più volte confermato, anche nell’ultima conferenza stampa prima della gara contro la Fiorentina, non c’è nessuna possibilità che lo stesso al termine di questa stagione possa essere ancora l’allenatore della Roma.

Vuole andare in pensione, Ranieri. Si vuole godere la famiglia e magari fare qualche viaggio in giro per il Mondo per vedere qualcosa, e non solo il campo di calcio. Detto questo, da ieri sembra essere tramontata l’ipotesi che riguarda Stefano Pioli. Nella short-list che i Friedkin hanno ricevuto dalle mani di Sir Claudio e di Ghisolfi non ci sarebbe appunto il profilo dell’attuale allenatore dell’Al Nassr, ex Milan, pronto a lasciare l’Arabia Saudita. Uno in meno, e secondo le informazioni di Leggo, in queste ore sta tornando di moda un altro nome. Bello importante. Che divide comunque la piazza.

Allegri alla Roma: la risposta è già arrivata

Testualmente, sul giornale, si legge questo: “Il nome di Allegri è tornato a circolare con forza e nei prossimi giorni ci potrebbero essere delle novità importanti”. In poche parole, l’ex allenatore della Juventus, fermo da un anno a questa parte, dopo la vittoria della Coppa Italia, sarebbe il profilo maggiormente indicato a prendere il posto di Ranieri la prossima stagione.

“Stiamo decidendo” ha detto ieri Ghisolfi prima della gara contro la Fiorentina. Quindi vuole dir (o magari è una bugia) che una scelta ancora non è stata fatta, di certo il tempo stringe e si attende un annuncio ufficiale da parte della Roma ormai nello spazio di poco tempo. E se dovesse arrivare presto, vorrebbe dire che parliamo di un tecnico che adesso è senza squadra, quindi libero da ogni vincolo con una società. E Allegri è un profilo così, con Sarri che rimane in corsa – anche lui è libero – e magari ci potrebbe anche scappare un altro nome tra questi. Vedremo. In ogni caso, secondo anche quanto scritto dallo speaker Augusto Ciardi, Allegri sarebbe convinto da diverso tempo ad accettare la proposta della Roma. Il sorpasso, quindi, ci sarebbe realmente stato.