Calciomercato Roma, nuovo assegno per il PSG: conto alla rovescia

Calciomercato Roma, nuovo assegno al Psg: scatta il conto alla rovescia per altri 2 milioni di euro. Ecco che cosa sta succedendo

In panchina da tre partite a questa parte. Ne mancano tre. E non sappiamo, visti i risultati che stanno arrivando, se Leandro Paredes il campo lo vedrà da qui alla fine della stagione.

E queste continue esclusioni, nonostante il rinnovo (“Tutte fatte per il bene della squadra” ha detto Ranieri a specifica domanda nell’ultima conferenza stampa) hanno fatto pure pensare ad un possibile addio alla fine di questa stagione, direzione Boca Juniors. Sì, perché è proprio in quella squadra che, Paredes, chiuderà la sua carriera. Non è un segreto, lo sappiamo tutti, e anche lo scorso mese di gennaio c’è stata la possibilità di un addio anticipato destinazione Argentina. Detto questo, c’è una novità in quello che è il contratto di Paredes, rivelata da Fabrizio Romano.

Calciomercato Roma, ecco la situazione attorno a Paredes

Il giornalista sportivo, esperto di calciomercato, ha svelato un particolare: nel momento in cui Paredes è stato preso dal Psg, la Roma ha versato nelle casse dei parigini 2,5 milioni di euro. Con una postilla: al raggiungimento delle 80 presenze con il club capitolino, la società di Friedkin avrebbe dovuto versare ulteriori 2 milioni di euro per chiudere la questione.

A Paredes in questo momento è vicinissimo al traguardo, visto che con la maglia della Roma ha collezionato 79 presenze. Nel momento in cui scenderà in campo di nuovo, se Ranieri gli desse una possibilità nelle gare che mancano da qui alla fine della stagione, la Roma dovrà versare nelle casse del Psg altri 2 milioni di euro.