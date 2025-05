Cambia il risultato in Serie A: ricorso d’urgenza e nuova classifica

Ricorso d’urgenza in Serie A che potrebbe riscrivere la classifica del campionato. Una decisione verrà presa a breve. Cosa sta succedendo

Ci sono delle procedure, nella compilazione della distinta, che devono essere tenute sempre in considerazione. Un errore, come sappiamo, potrebbe anche cambiare il risultato di un match.

In Serie A, decisioni del genere, sono state prese raramente. Difficile che i segretari possano sbagliare. Ma nelle molteplici regole che ci sono un errore può sempre capitare. Qui, però, non parliamo del massimo campionato al maschile, ma al femminile. Una squadra ha presentato un ricorso d’urgenza e una decisione, visto che siamo entrati nell’ultima settimana della stagione – il prossimo weekend si chiude tutto – arriverà in tempi brevissimi. Probabilmente già nella serata di oggi. Ma andiamo a vedere che cosa è successo.

Ricorso d’urgenza della Sampdoria femminile: cosa sta succedendo

A riportare la questione ci ha pensato il Secolo XIX: la Sampdoria, che con la sconfitta dello scorso fine settimana sarebbe retrocessa in Serie B, ha presentato ricorso contro il Como per via di alcune irregolarità che ci sarebbero state nella compilazione della distinta da parte della società lombarda.

Nel merito la questione è questa: ogni società deve mettere in distinta per ogni gara di Serie A un tot numero di calciatrici che sono state formate in Italia. E, qualora la Sampdoria vincesse questo ricorso, allora potrebbe all’ultima giornata anche rischiare di prendersi la salvezza. Sì, perché con questi tre punti – in caso di vittoria arriverebbe il 3-0 a tavolino – le blucerchiate andrebbero a quota 13 punti in classifica, uno in meno del Napoli. Le due squadre, impegnate in impegni diversi poi nel prossimo fine settimana, si giocherebbero così la salvezza nella prossima Serie A che ha cambiato pelle: sì, dall’anno prossimo niente poule scudetto e soprattutto 12 squadre al posto di 10. Vedremo quello che deciderà il giudice sportivo.