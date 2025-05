Conte lo manda alla Roma: ecco l’erede di Dybala

Emergono novità di rilievo su uno dei calciatori più chiacchierati dell’attuale panorama calcistico italiano. Ecco le ultime

Il calciomercato estivo è pronto a ribaltare clamorosamente la gran parte degli equilibri faticosamente conquistati nel corso della stagione in corso nella massima lega italiana, che si prepara a subire un vero e proprio terremoto per quanto concerne la natura tattica e gli organici delle big nostrane.

Basti pensare alla Roma di Sir Claudio Ranieri, che, a causa della definitiva pensione del tecnico originario di Testaccio, andrà a rivedere nel profondo la propria rosa, così da fornire al prossimo allenatore un organico in sintonia con le rinnovate esigenze tecnico-tattiche. In tal senso risulta piuttosto ingombrante e urgente il tema ‘Paulo Dybala’, il quale è attualmente fermo ai box per via del rognoso infortunio che gli ha precluso la fine del campionato.

La Joya è al centro di una spaccatura di opinioni piuttosto profonda, che vede protagonisti i tifosi capitolini: da una parte vi sono infatti coloro i quali considerano ancora come imprescindibile il peso specifico di Dybala sul piano tecnico, anche nel caso in cui questo dovesse apparire solo sporadicamente sul rettangolo verde; dall’altra chi, al contrario, crede che si debba passare oltre un calciatore su cui appare difficile costruire un progetto lungimirante, anche e soprattutto considerando la definitiva consacrazione di Matias Soulé, attualmente indubbiamente tra i giovani più promettenti del panorama calcistico nostrano.

Di recente, tuttavia, sono emerse novità di rilievo in merito alle volontà dei vertici capitolini, che, inserendo un calciatore nella propria lista dei desideri, hanno manifestato le proprie intenzioni per l’avvenire.

Orsolini mania: Milan, Napoli e Roma sul gioiello del Bologna

Il profilo in questione risponde al nome di Riccardo Orsolini, attualmente considerato uno dei talenti più in forma dell’intera lega. Se la qualità in campo è sempre apparsa evidente, anche ai più, negli ultimi anni sono subentrati i numeri stagionali del talento classe 1997 a parlare e, anche nella stagione in corso, il gioiello di Italiano ha accumulato ben 12 gol e tre assist in appena 27 partite di Serie A. Numeri da capogiro, che sono valsi a Orsolini un posto di rilievo nelle liste dei desideri di alcune big italiane.

Difatti, insieme a Milan e Napoli, secondo quanto riportato da Lorenzo Canicchio sul proprio account Twitter, anche la Roma di Ghisolfi avrebbe manifestato interesse nei confronti del numero sette rossoblu. La Roma, in tal senso, potrebbe ritrovarsi con la strada più sgombra per via delle esigenze di Antonio Conte, il cui Napoli potrebbe uscire dalla corsa ad Orsolini per via della presenza di Neres, Politano e Ngonge a saturare la necessità di attaccanti mancini.