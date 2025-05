Corsa Champions, Roma a pari punti con Lazio e Juve: cosa dice il regolamento

C’è la possibilità di vedere un clamoroso arrivo a pari punti in zona Champions: cosa dice il regolamento se Roma, Juventus e Lazio dovessero chiudere nella stessa posizione

La rincorsa dei giallorossi e il calo di bianconeri e biancocelesti sta aprendo la chance di vedere un pirotecnico finale di campionato. A tre giornate dalla fine le squadre di Ranieri, Baroni e Tudor sono in perfetto equilibrio. La classifica avulsa diventa uno spauracchio per tutti.

Tutti insieme appassionatamente a 63 punti. Non è il titolo di un musical teatrale ma la situazione della Serie A in questo momento, per quanto concerne la zona Champions. Le tre squadre che si giocavano lo Scudetto del 2001, ora sono invischiate nella lotta all’Europa che conta. La Roma viene da una rincorsa folle, fatta di 19 risultati utili consecutivi, più punti di tutti nel girone di ritorno e una difesa praticamente impenetrabile negli ultimi mesi. Le altre due, ovvero Juventus e Lazio, sono in calo, certificato da punti che mancano e da risultati non straordinari. I bianconeri hanno ingaggiato Tudor per evitare la caduta libera che sembrava aver imboccato Thiago Motta, ma ora non stanno vedendo le vittorie sperate.

Dietro c’è sempre il Bologna, che dopo aver strappato l’1-1 proprio con i bianconeri, insegue il gruppetto con 62. Nella prossima giornata di campionato si deciderà quasi tutto, visto che sono in programma tre scontri diretti: Atalanta-Roma, Lazio-Juventus e Milan-Bologna. A due dal termine si capirà sicuramente meglio che direzione sta prendendo il campionato.

La classifica avulsa e la corsa Champions: cosa succede tra Roma e Juventus, possibile anche il sorteggio

C’è la possibilità nemmeno troppo remota che alla fine si debba ricorrere alla classifica avulsa per capire chi è arrivato quarto. Quest’ultima verrà stilata seguendo questi criteri, ordinati per importanza: punti, differenza reti nell’avulsa, differenza reti generale, reti totali segnate, sorteggio.

Al momento, sarebbe avanti la Roma per i punti fatti contro la altre due dirette concorrenti: Ranieri e i suoi ragazzi, infatti, contro Juve e Lazio hanno totalizzato 6 punti, i bianconeri 5 mentre Baroni per ora è a uno solo. Se arrivassero un pareggio all’Olimpico nella prossima giornata, ecco che la Lazio sarebbe tagliata fuori nella eventuale classifica avulsa.

A quel punto se la giocherebbero Roma e Juve, che nella differenza reti generale sono con soli due gol (a vantaggio dei bianconeri) di differenza. Anche le reti fatte sono appannaggio della Vecchia Signora, con un +2. Incredibilmente se dovessero equilibrarsi anche questi parametri nelle ultime tre giornate si potrebbe arrivare al fatidico sorteggio. Roba da cuori forti.