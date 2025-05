Dal Milan alla Roma, 25 milioni e doppio addio: firma capitale

Dal Milan alla Roma, doppio addio e firma capitale da 25 milioni: le ultime di calciomercato per Ranieri e Conceicao.

Con una stagione che ha ancora tanto da dire e offrire, sono numerose le questioni in grado di tenere elevata l’attenzione in vista di un’estate che grandi modifiche potrebbe apportare tra le fila di molteplici squadre. Ne sa qualcosa la stessa Roma, nel pieno di un rush finale che metterà la squadra di Claudio Ranieri contro avversarie di valore tutt’altro che snobbabile, al termine di un percorso che in queste ultime settimane ha già frapposto sul cammino dei giallorossi squadre come Juventus, Lazio, Inter e Fiorentina.

Con diverse di queste squadre, il rush finale di campionato assume anche un vero e proprio sapore di scontro diretto, come era già accaduto in occasione del derby e della sfida ai bianconeri, attualmente a pari punti della Roma ma con una differenza reti che, ad oggi, assicurerebbe alla squadra di Tudor la priorità sull’accesso al quarto posto e alla consequenziale qualificazione in Champions League.

La stessa vittoria di ieri con la Fiorentina è tutt’altro che snobbabile, avendo assicurato una debita distanza tra la Roma e la rosa di Palladino, oltre che ad aver dato vigore ad una corsa per il massimo approdo continentale destinato a passare soprattutto dai novanta minuti di Bergamo e la partita col Milan.

Calciomercato Roma, 25 milioni per Mosquera: il Chelsea fa sul serio

Questi ultimi due, infatti, rappresentano gli ostacoli principali del trittico che attende la Roma, il cui campionato si chiuderà in una trasferta mai banale come quella di Torino, contro gli uomini di Vanoli. Senza troppi voli pindarici e nel pieno rispetto di un modus operandi cui Ranieri ci ha ben abituato, i giallorossi devono restare concentrati sul presente e sulle gare di questo campionato, con la consapevolezza che i prossimi mesi potrebbero regalare intrecci proprio con le prossime avversarie.

Se, infatti, la sfida all’Atalanta rappresenterà un incrocio anche con uno dei nomi maggiormente accostati alla panchina della Roma in questi mesi quale quello di Giampiero Gasperini, la successiva gara col Milan metterà di fronte due squadre sicuramente non nuove ad osmosi di mercato e attese da dialoghi coinvolgenti situazioni di mercato relative a nomi come Alexis Saelemaekers e Tammy Abraham. Sempre restano sull’asse Trigoria-Via Aldo Rossi, però, non devono nemmeno sfuggire gli ultimi aggiornamenti provenienti da TransferFeed.

Stando a quanto si legge, infatti, il Chelsea avrebbe messo concretamente nel mirino Christian Mosquera, esterno del Valencia accostato, tra le varie, proprio alla stessa Roma e al Milan. A circa un anno dalla scadenza contrattuale, Mosquera è valutato 25 milioni di euro dagli spagnoli, che stanno studiando anche formule per provare ad estenderne il contratto. Tutt’altro che scontata, però, una possibilità di assistere nel prossimo futuro ad un suo approdo in Premier League.