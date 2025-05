Firma gratis e addio Roma: grande ex decisivo

Calciomercato Roma, il grande ex è decisivo per la firma gratis: addio ai giallorossi e a Ghisolfi già segnato.

Continua il delicato quanto importante percorso della Roma di Ranieri all’interno di un campionato iniziato con tante difficoltà ma che, grazie alla risalita della squadra e all’innegabile aiuto apportato dal tecnico testaccino dopo l’addio a Ivan Juric, sta permettendo di affrontare queste ultime partite con il nobile obiettivo di approdare alla prossima Champions League.

Guardare la classifica oggi restituisce una duplice consapevolezza: da un lato, la grande incertezza rispetto ad una lotta europea destinata ad essere giocata sul filo dell’equilibrio fino all’ultimo secondo. Dall’altro, poi, c’è certamente anche stupore rispetto alla risalita compiuta da una squadra che, fino al mese di novembre, quasi sentiva l’odore di un campionato da svolgere a ridosso della zona retrocessione.

I timori di una stagione conclusa già in autunno sono stati felicemente archiviati, in nome di quella massiccia serie di risultati utili consecutivi che ha visto finora la Roma raggiungere ben diciannove partite senza perdere. Un bottino a dir poco nobile, che aumenta il rimpianto per quanto accaduto durante l’interregno Juric ma, soprattutto, che sta permettendo di tenere testa agli aneliti di chi, come Bologna e Juventus, voglia giocarsi, insieme alla stessa Lazio, un posto alle spalle di quell’ormai inamovibile trittico Napoli-Inter-Atalanta.

L’Olympique Marsiglia fa sul serio per Angel Gomes: le ultime dalla Francia

Dal quarto posto, come noto, dipenderà infatti anche l’eventuale impatto sulle strategie economiche del club, da mesi ormai alle prese con la consapevolezza di non poter fare affidamento su Claudio Ranieri anche la prossima stagione. Ecco, dunque, che arrivare in Champions League, anche per la Roma, rappresenterebbe un aiuto tutt’altro che banale per un calciomercato che, pure in base alle indicazioni del futuro allenatore, si prospetta non poco ricco di novità in quel di Trigoria.

Proprio sul margine di manovra riservato a Ghisolfi ed eventuali ingerenze di tanti scenari europei che potrebbero intrecciarsi col suo operato, non sfuggano gli ultimi aggiornamenti provenienti dalla Francia. Nello specifico, L’Equipe ha parlato in queste ore degli interessi dell’Olympique Marsiglia per un centrocampista accostato alla Roma nel recente passato.

Trattasi di Angel Gomes, in forza al Lille e sotto contratto fino a fine stagione, quando con ogni probabilità lascerà il club gratis e al termine di un campionato iniziato con un brutto infortunio e una consequenziale riduzione delle apparenze in campo. Stando a quanto si legge, Longoria e Benatia starebbero cercando di accelerare le pratiche per assicurarselo quanto prima, ben consapevoli anche dei forti interessi provenienti dalla Premier League e disposti a chiosare quanto prima la trattativa per un giocatore giovane (24 anni) e dai grandi margini di crescita.