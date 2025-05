Gyokeres al posto di Vlahovic: goduria Juventus

Il calciomercato estivo è pronto a ribaltare clamorosamente gli assetti di diverse big del campionato, tra cui la Juve di Giuntoli

Le ultime battute della stagione sono indubbiamente le più avvincenti e frenetiche dell’anno e, in questa stagione in particolare, si ha la sensazione che i risultati degli ultimi impegni in calendario potrebbero incidere profondamente su un calciomercato pronto a modificare nel profondo i connotati della massima lega italiana.

La gran parte delle big nostrane è pronta a ristrutturare le fondamenta del proprio assetto, sia sul piano tattico, che su quello relativo alla conformazione della propria rosa. A complicare ulteriormente le cose ecco anche il valzer di allenatori a cui parteciperanno sostanzialmente tutte le big nostrane, pronte a fiondarsi sul mercato per garantire ai nuovi allenatori degli organici in sintonia con le relative velleità tecnico-tattiche.

Spicca in tal senso il complesso mosaico bianconero di Cristiano Giuntoli, il quale, dopo una generosa campagna acquisti in grado di generare sgomento e malcontento nei tifosi, sarà costretto a compiere mosse cadenzate e dal successo sostanzialmente garantito per evitare un ulteriore linciaggio mediatico e, eventualmente, un licenziamento.

In quest’ottica vi sarà da valutare con cura il tema ‘Dusan Vlahovic’, la cui stagione è senza dubbio alcuno la più opaca dal suo approdo a Torino. Sul tema sono recentemente emerse novità di rilievo, in grado di fornire preziosi indizi in merito all’avvenire del bomber serbo.

L’Arsenal perde la corsa a Gyokeres: all-in su Vlahovic?

In questo momento la sensazione dominante tra i tifosi bianconeri è che il destino di Dusan Vlagovic sia irrimediabilmente legato a doppio filo a quello di Igor Tudor, il quale attualmente appare come l’unica figura realmente interessata a trattenere l’ex Fiorentina alla Continassa.

Il tecnico croato ha da sempre manifestato particolare stima nei confronti del numero 9 bianconero, il quale, al contrario, a Thiago Motta appariva come un elemento poco compatibile con un sistema di gioco che pretendeva dialogo e fraseggio tra le linee dal proprio centravanti.

A complicare la permanenza di Vlahovic in terra piemontese vi è anche l’interesse manifestato da diversi club di rilievo della Premier League, pronti a prelevare il bomber serbo per dargli nuovamente un ruolo da protagonista.

Tra le varie corteggiatrici ecco l’Arsenal di Mikele Arteta, che, secondo quanto riportato da Ekrem Konur, starebbe anche perdendo la corsa con il Man United al costosissimo cartellino di Viktor Gyokeres, il che spingerebbe i vertici dei Gunners a virare definitivamente su Dusan Vlahovic (che in questo momento, complice la stagione sottotono, appare come un’alternativa ben più conveniente).