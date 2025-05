Infortunio alla caviglia: sostituzione immediata e Roma a rischio

Infortunio alla caviglia e sostituzione immediata: big match con la Roma a rischio, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Con una stagione che continua imperterrita e che ha ancora tante cose da dire, in casa Roma si attendono gli esiti e le evoluzioni di un percorso nobilitato dal grande lavoro di Claudio Ranieri e che, a tre giornate dalla fine del campionato, permette a Dovbyk e colleghi di sperare ancora in qualcosa di importante.

Sebbene la concorrenza risulti spietata e inserita in un contesto destinato ad essere contraddistinto da una sfida giocata sul filo dell’equilibrio fino alla fine, anche la Roma, infatti, si trova per ora coinvolta nella corsa alla prossima Champions League.

Arrivare alla massima competizione continentale sarebbe un ennesimo capolavoro da porre a chiosa della maestosa e signorile carriera di Claudio Ranieri, del quale, però, bisognerà seguire fino alla gara contro il Torino il grande monito ad una concentrazione totale sul presente, senza distrazioni legate al prossimo allenatore o al calciomercato. A tal proposito, dunque, non possono essere in alcun modo sottovalutate le notizie relative alle ultime tre gare con le quali la Roma chiuderà il campionato.

Infortunio alla caviglia per Fofana: le ultime da Genova in casa Milan

Lunedì prossimo, esattamente otto giorni dopo la vittoria per 1-0 contro la Fiorentina, i giallorossi sono attesi dalla delicatissima trasferta di Bergamo, dalla quale, con ogni probabilità, passerà un pezzo importante di un’ipotetica qualificazione europea, anche alla luce del big match di giornata che, nella Capitale, attende la Lazio di Baroni e la Juventus di Tudor.

Dopo di che, toccherà al Milan, atteso sul prato dell’Olimpico in una partita che, oltre a fungere da commiato a Claudio Ranieri per la sua ultima apparizione da allenatore giallorosso tra le mura amiche, avrà un valore fondamentale per le rispettive ambizioni delle due squadre. Proprio alla luce del testa a testa in programma tra poco meno di due settimane all’Olimpico, giungono da Genova, dove il Grifone sta ospitando proprio la squadra di Conceicao, notizie non proprio felici per i rossoneri.

Intorno al ventesimo minuto, infatti, questi ultimi hanno dovuto fare i conti con l’infortunio di Fofana, centrocampista e perno della squadra di Conceicao, che ha dovuto alzare bandiera bianca e lasciare il terreno di gioco, così facendo posto a Rafael Leao. In attesa di prognosi e aggiornamenti ufficiali, dunque, la notizia genera apprensione nel mondo Milan, in vista di un mese di maggio che, impego in finale di Coppa Italia a parte, metterà sul cammino rossonero anche l’impegno con la Roma. Seguiranno aggiornamenti.