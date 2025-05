Juve e Roma sono già archiviate: nuovo allenatore e primo colpaccio

Juve e Roma sono già archiviate. Bianconeri e giallorossi non sono accumunati soltanto dalla corsa alla prossima Champions League. Entrambe cercano anche un nuovo tecnico.

La prossima stagione vedrà ‘soltanto’ quattro formazioni italiane in Champions League. Il calcio nostrano paga dazio per il deludente rendimento, Inter a parte, delle formazioni italiane nelle due competizioni più importanti.

Napoli ed Inter si sfideranno fino all’ultima giornata per la conquista del tricolore ma sono già certe di disputare la competizione più ricca e prestigiosa. Per gli altri due posti è lotta aperta. Juventus e Roma sono nel gruppone degli inseguitori, in corsa per una lotta che, anche questa, si concluderà assai probabilmente solo e soltanto al termine dell’ultima giornata. Poi, indipendentemente dall’esito finale, entrambe inizieranno un nuovo progetto che partirà dalla scelta del tecnico. Sarà così, al 100% in casa Roma dove, come da accordi, si saluterà Claudio Ranieri, al 99% dalle parti della Continassa dove quasi nessuno immagina di iniziare la prossima stagione con Igor Tudor seduto in panchina.

Juve e Roma sono già archiviate: Xavi ha scelto l’Arabia Saudita

Juventus e Roma alla ricerca di un nuovo tecnico. Dai media niente di più scontato che iniziare a snocciolare, giorno dopo giorno, nomi di papabili tecnici.

Il nome di Xavi Hernández è stato recentemente associato ad entrambe le formazioni. Secondo quanto risulta a elnacional.cat il tecnico spagnolo è sul punto di ritornare in panchina. Non sarà però l’Italia ad accogliere l’ex allenatore del Barcellona. La prossima meta di Xavi Hernández potrebbe essere infatti l’Arabia Saudita. Sembra che il club dell’Al-Hilal abbia messo il nome del tecnico spagnolo in ​​cima alla lista dei possibili sostituti di Jorge Jesús. Un’eventualità che non dispiacerebbe alla ex stella del Barca, che potrebbe così ripetere l’esperienza in Medio Oriente dopo quella maturata con l’Al-Sadd in Qatar.

Ed accanto all’ipotesi dell’Al-Hilal ecco che se ne aggiunge un’altra di mercato, come diretta conseguenza. Xavi Hernández potrebbe infatti pensare di chiamare a sé Andreas Christensen, difensore danese del Barcellona. Punto di forza dei blaugrana con Xavi in panchina, con l’arrivo di Hansi Flick il 29enne danese ha perso la titolarità ed il suo peso specifico all’interno della rosa. Xavi Hernández lo prenderebbe volentieri per la sua nuova avventura in Arabia Saudita, mentre il Barcellona non ostacolerebbe certo il felice esito dell’operazione. Vedremo.