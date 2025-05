Milan scippato dalla Roma: 35 milioni per il bomber

Calciomercato Roma, un attaccante per i giallorossi dal valore di 35 milioni di euro. I giallorossi sognano lo scippo al Milan

Un attaccante, al di là di quello che succederà con Dovbyk. Decisivo, come al solito, anche ieri, ma che non ha del tutto convinto e lo sappiamo. Certo, lui si fa trovare sempre pronto nel momento in cui deve spingerla dentro, e questo lascia delle buone sensazioni per il futuro.

Senza dimenticare che il centravanti ucraino, arrivato dal Girona, è solamente alla prima stagione nel massimo campionato italiano. Un campionato totalmente diverso da quello spagnolo nel quale, lo scorso anno, si è preso la palma di capocannoniere.

Calciomercato Roma, 35 milioni per Kleindienst

Come detto e come sappiamo, comunque, il futuro di Artem è ancora da decidere ma, in ogni caso, i giallorossi un altro attaccante lo devono prendere la prossima estate. Sì, perché pure il futuro di Shomurodov, nonostante il fresco rinnovo contrattuale, non si conosce.

E secondo le informazioni che sono state riportate da caughtoffside.com, su Kleindienst, attaccante del Borussia Monchengladabch, ci sarebbero le attenzioni di diverse squadre. Non solo all’estero, ma soprattutto in Italia, con la Roma e con il Milan pronte all’assalto. Servono però un bel po’ di soldini: si parla infatti una valutazione che oscilla tra i 30 e i 35 milioni di euro per il cartellino del giocatore, che ha un contratto in scadenza nel 2028, quindi molto lungo e sul quale ci hanno acceso i riflettori, tra le altre, anche il Bayern Monaco, l’Everton, il West Ham e il Tottenham. Kleindienst in questa stagione con la maglia dei tedeschi in 30 presenze in campionato ha messo a referto 16 gol e 9 assist. Un ottimo bottino che non può fare altro che attirare l’interesse di tutti. Anche della Roma, in questo caso.