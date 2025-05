Nuovo allenatore Roma, la chiusura è totale

La novità che riguarda il futuro allenatore della Roma è arrivata in queste ore e parla di una chiusura totale: un altro nome su cui i Friedkin sono sicuri

La proprietà americana, come indicato anche da Ranieri, non ha ancora deciso quando annuncerà il successore di Sir Claudio. Nel frattempo continuano a circolare mille nomi, molti dei quali ricevono pronta smentita. Questa volta è successo lo stesso che con Pioli.

La ricerca del nome che dovrà prendere il posto di Ranieri prosegue in casa Roma, con una serie di voci e smentite che stanno facendo impazzire tutti, quotidianamente. Sembra come ogni giorno ci sia una corrente di pensiero diversa, una pista da seguire differente, un modo di interpretare le scelte dei Friedkin dissimile a quanto visto in precedenza. Sui giornali e nelle radio si è passati da parlare con insistenza di Sarri, Ancelotti, Allegri, De Rossi, Montella, Pioli, De Zerbi, Ten Hag, ai vari Gasperini, Italiano, Xavi, Fabregas e Farioli.

Proprio su quest’ultimo si erano concentrate le attenzioni mediatiche capitoline dopo l’articolo pubblicato da Gianluca di Marzio sul proprio sito nel post di Roma-Fiorentina. L’esperto di calciomercato di Sky aveva escluso ogni possibilità di vedere Pioli sulla panchina della Roma il prossimo anno, parlando invece di Fabregas e Farioli come possibili alternative. Di questi due, però, nessuno sembra che siederà sulla panchina giallorossa, con buona pace del sogno dei tifosi.

Anche Farioli da scartare: non sarà lui l’allenatore della Roma il prossimo anno

La smentita arrivata con forza anche alle orecchie della nostra redazione, riguarda proprio Francesco Farioli, giovane rampante, classe ’89, che sta vincendo il titolo con l’Ajax in Olanda. Dopo aver guidato il Nizza la scorsa stagione, con un buon quinto posto (55 punti) e una qualificazione europea. La sua crescita costante è sotto gli occhi di tutti e quest’anno con i Lanceri ha disputato anche una dignitosa Europa League. Molti pensavano potesse essere lui, affiancato da Ranieri, a rilanciare il progetto Roma, magari con l’ambizione di arrivare al centenario competitivi per la vittoria del titolo.

Ad oggi, invece, il nome di Farioli è da scartare e si va ad aggiungere agli altri sicuri esclusi, come Gasperini, Pioli, Montella, Sarri e De Rossi (ipotetico ritorno). In lizza ne mancano sempre meno e lo stesso Fabregas non sembra essere disposto a lasciare il Como, almeno ora. Allegri e Ancelotti non sembrano corrispondere alle descrizioni fatte da Ranieri, ma a questo punto non ci si potrebbe stupire più di nulla.