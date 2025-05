Osimhen snobbato, scelto Sesko: via libera Juventus

Osimhen snobbato e via libera Juventus: hanno scelto il campioncino del Lipsia, Benjamin Sesko. Ecco le ultime di calciomercato.

Restano ancora tante le questioni apertissime in casa Juventus, in questo finale di stagione che ha molto da dire in quel di Torino, nel pieno di una chiosa stagionale che, per ora, non assicura nemmeno il preservamento del minimo obiettivo stagionale, rispondente ad un approdo alla prossima Champions League.

L’esonero di Thiago Motta a fine marzo, con nomina a traghettatore di Igor Tudor fino a fine stagione ha confermato il fallimento tecnico e decisionale di Giuntoli e colleghi, attesi adesso da un insieme di scelte tutt’altro che banali dopo queste ultime tre partite di campionato.

A Tudor e la squadra, nel frattempo, il compito di continuare a lottare per quel quarto posto conteso da Bologna, Roma, Lazio e dagli stessi bianconeri, che dopo il pareggio di ieri sera in terra felsinea si trovano momentaneamente quinti e attesi dalla gara dell’Olimpico contro la compagine allenata da Baroni. In base al piazzamento finale, sarà presa una decisione anche sullo stesso Tudor, la quale panchina, ad ogni modo, parrebbe non legata unicamente al piazzamento in Champions e potrebbe vederlo coinvolto in un valzer di panchine che conduce a tanti nobili nomi, tra cui quello di Antonio Conte.

Con una questione allenatore che, dunque, resta apertissima anche in quel di Torino, il mondo Juventus si appresta ad andare incontro ad un insieme di novità che, a conclusione del Mondiale per Club e a scelta definitiva sul tecnico, passerà anche per l’opera di cambiamento e modifica tra le fila di una rosa importante ma che ha altresì palesato importanti criticità in questi mesi.

Via libera Osimhen, la Premier ha gli occhi puntati su Sesko: le ultime in ottica Juventus

Tra i discorsi maggiormente aperti, ad ogni modo, resta quello relativo all’individuazione di un nuovo centravanti, complice il sempre più improbabile riscatto di Kolo Muani, involuto a dir poco dopo il bell’inizio stagionale a febbraio, e una posizione di Dusan Vlahovic in bilico. Il serbo, mai centralissimo quest’anno nei dettami tattici e tecnici, si trova ad un anno dalla scadenza contrattuale ed è uno degli indiziati principali a lasciare la Juventus quest’estate. Lo testimoniano bene anche i tanti interessi torinesi per diversi giocatori tra cui, su tutti, quelli che portano a Victor Osimhen.

L’attaccante sotto contratto col Napoli fino al prossimo anno, reduce da una grande stagione in prestito al Galatasaray, sta entusiasmando non poco le idee di Giuntoli, fautore del suo approdo proprio in azzurro. Su Osimhen, da tempo, si registrano, però, anche gli interessi inglesi. Rispetto a questi ultimi, non vanno sottovalutati i recenti aggiornamenti di TBR Football, che riferiscono di osservatori al lavoro per Benjamin Sesko.

Il giovane talento del Lipsia è stato attenzionato da Chelsea, Liverpool e Arsenal: in tale ottica, dunque, non vanno sottovalutate le ripercussioni di tali interessi anche in ottica Osimhen, ben gradito anche a queste realtà d’oltremanica. Qualora una delle tre riuscisse ad arrivare a Sesko, dunque andrebbe depennato almeno un nobilissimo nome dalla lista di pretendenti, ad oggi, però, tutt’altro che esigua per il quasi ex Napoli.